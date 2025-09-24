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Как преобразился Заславль к областным «Дожинкам»? Рассказываем про благоустройство города

24 сентября 2025 15:17
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Музей под открытым небом, обновленные улицы, новая экотропа и молодежный парк – Заславль принимает областные «Дожинки». По доброй традиции города, в которых проходит праздник труженика села, масштабно модернизируются. Что нового появилось здесь и какие подарки подготовили для жителей и гостей города, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Заславле появился музей истории города под открытым небом

Ежегодно Заславль принимает тысячи туристов Чтобы жители и гости смогли по достоинству оценить живописный и богатый край, здесь сделано многое. Новое дорожное покрытие, современные улучшенные освещения. Как с картинки стали и придворовые территории – красочные подъезды, лавочки, беседки и спортивные комплексы.

Как преобразился Заславль к областным «Дожинкам»? Рассказываем про благоустройство города-2

Артем Ефремов, директор ГП «Жилищник Минщины»:
В первую очередь это 69 жилых домов многоквартирных, в которых выполнялись работы по ремонту кровли, дымвентканалов, оштукатуриванию и окраски фасадов экранов балконов. Также ремонту входных групп, цоколей, отмосток и инженерных сетей. За основу были взяты в первую очередь обращения граждан, а также заявки, поступившие на службу 115. Также были выполнены работы по освещению фасадному и освещению входных групп. В рамках комплексного благоустройства города Заславля у нас было выполнено 16 комплексов – это 27 жилых домов, в которых было выполнено устройство пешеходных связей, дополнительных парковочных мест для автомобилей. Асфальтирование проезжей части, а также устройство разметки для парковки автомобилей, установка знаков «Инвалид».

Как преобразился Заславль к областным «Дожинкам»? Рассказываем про благоустройство города-4

15 детских комплексов, воркаут-площадка. Ставку сделали и на экологию – установили современные контейнеры для отходов, которые расположены под землей. Прямо в центре города появилась новая экотропа. Ее уже успели оценить жители города.

Артем Ефремов:
Что касается земель общего пользования, у нас была выполнена разработка проектно-сметной документации по расширению детского парка и его реализации в 2025 году. Также был предусмотрен у нас ремонт и установка скульптурных композиций в детском парке. Очистка существующего водоема от иловых насаждений, устройство набережной, а также кованое ограждение по детскому парку. В этом же году был реализован проект по устройству – тропа здоровья, так называемая экотропа. Которая была выполнена из мелкоштучной плитки, ремонтом деревянного моста, который объединяет с собой детский парк, молодежный парк, центральную площадь города. Протяженность ее приблизительно 900 метров. Люди с удовольствием гуляют по ней. Также было предусмотрено уличное освещение на экотропе.

Подробнее в видео.

# ЖКХ # Влада Родовская

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