Как преобразился Заславль к областным «Дожинкам»? Рассказываем про благоустройство города

Музей под открытым небом, обновленные улицы, новая экотропа и молодежный парк – Заславль принимает областные «Дожинки». По доброй традиции города, в которых проходит праздник труженика села, масштабно модернизируются. Что нового появилось здесь и какие подарки подготовили для жителей и гостей города, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В Заславле появился музей истории города под открытым небом Ежегодно Заславль принимает тысячи туристов Чтобы жители и гости смогли по достоинству оценить живописный и богатый край, здесь сделано многое. Новое дорожное покрытие, современные улучшенные освещения. Как с картинки стали и придворовые территории – красочные подъезды, лавочки, беседки и спортивные комплексы.

Артем Ефремов, директор ГП «Жилищник Минщины»:

В первую очередь это 69 жилых домов многоквартирных, в которых выполнялись работы по ремонту кровли, дымвентканалов, оштукатуриванию и окраски фасадов экранов балконов. Также ремонту входных групп, цоколей, отмосток и инженерных сетей. За основу были взяты в первую очередь обращения граждан, а также заявки, поступившие на службу 115. Также были выполнены работы по освещению фасадному и освещению входных групп. В рамках комплексного благоустройства города Заславля у нас было выполнено 16 комплексов – это 27 жилых домов, в которых было выполнено устройство пешеходных связей, дополнительных парковочных мест для автомобилей. Асфальтирование проезжей части, а также устройство разметки для парковки автомобилей, установка знаков «Инвалид».