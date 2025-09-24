Ей было 87 лет. Умерла знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале

Знаменитая итальянская актриса Клаудиа Кардинале умерла на 88-м году жизни в кругу семьи в Немуре, где она жила в течение последних нескольких лет. Об этом пишет ТАСС.

Она появилась на экране в 1952 году, а через пять лет была признана самой красивой итальянкой Туниса.

С конца 1950-х годов она стала активно сниматься в кино, снявшись более чем в 120 фильмах. Она работала с такими выдающимися режиссерами и актерами, как Висконти, Феллини, Делон и Бельмондо.

В 1969 году она приняла участие в советско-западном проекте «Красная палатка» режиссера СССР Михаила Калатозова, ставшем важной вехой в ее карьере и произведшем неизгладимое впечатление на советских зрителей.

Читайте также:

Американский актер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Всемирно известный Армани умер на 92-м году жизни

Умер великий советский и российский композитор Родион Щедрин

Фото: pixabay