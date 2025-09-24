День города готовятся масштабно отметить в Смолевичах

Атмосфера Средневековья, презентация лучших товаров и лазерное шоу. Смолевичи готовятся масштабно отметить свой день рождения, 27 сентября городу исполнится 577 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Празднование пройдет на центральной площади. Торжества начнутся с шествия трудовых коллективов района. Развернется «город мастеров». Также в программе рыцарское шоу, соревнования по силовому экстриму, выступления художественных коллективов района и артистов белорусской эстрады.

Вероника Сницеренко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома:

Празднования будут представлены достаточно широко. Много различных площадок будет. Площадка для детей в обязательном порядке, производителей продукции, которые работают и находятся на территории Смолевичского района.

Изюминкой праздника будет шествие трудовых коллективов. В этом шествии будут представлены все трудовые коллективы района, которые представят как себя, людей, работающих на предприятиях, и свою технику, которую производят и на которой работают.