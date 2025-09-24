Прямой эфир

День города готовятся масштабно отметить в Смолевичах

24 сентября 2025 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Атмосфера Средневековья, презентация лучших товаров и лазерное шоу. Смолевичи готовятся масштабно отметить свой день рождения, 27 сентября городу исполнится 577 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

День города готовятся масштабно отметить в Смолевичах-2

Празднование пройдет на центральной площади. Торжества начнутся с шествия трудовых коллективов района. Развернется «город мастеров». Также в программе рыцарское шоу, соревнования по силовому экстриму, выступления художественных коллективов района и артистов белорусской эстрады.

День города готовятся масштабно отметить в Смолевичах-4

Вероника Сницеренко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома:
Празднования будут представлены достаточно широко. Много различных площадок будет. Площадка для детей в обязательном порядке, производителей продукции, которые работают и находятся на территории Смолевичского района. 

Изюминкой праздника будет шествие трудовых коллективов. В этом шествии будут представлены все трудовые коллективы района, которые представят как себя, людей, работающих на предприятиях, и свою технику, которую производят и на которой работают.

День города готовятся масштабно отметить в Смолевичах-6

По традиции День города Смолевичи отмечают в сентябре. Первое упоминание о местечке датируется 1448 годом. Сегодня Смолевичи – районный центр и город-спутник, где активно развивается промышленность и социальная инфраструктура. Возводят жилье, также появляются новые учреждения образования и здравоохранения.

# Праздник в городе

Другие новости рубрики

Все новости
В Заславле появился музей истории города под открытым небом
24 сентября 2025 14:38

В Заславле появился музей истории города под открытым небом

На территории города поселения были ещё в Бронзовом веке – рассказываем историю Заславля
24 сентября 2025 14:16

На территории города поселения были ещё в Бронзовом веке – рассказываем историю Заславля

С 1 сентября в школах введён запрет на гаджеты. Узнали, как это повлияло на учёбу и досуг учеников
24 сентября 2025 14:15

С 1 сентября в школах введён запрет на гаджеты. Узнали, как это повлияло на учёбу и досуг учеников