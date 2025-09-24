Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, прокомментировал высказывание Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром». Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, это заявление было сделано под влиянием встречи с Владимиром Зеленским, чья позиция резко отличается от позиции Москвы.

При этом Песков отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет озвучивать позицию России на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где также запланирована его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Отвечая на вопрос о возможной смене курса Трампа по украинской проблеме, Песков заявил, что прямых подтверждений этому нет. Он отметил, что Лавров будет доносить до американской стороны объективную информацию о ситуации.

Фото: pixabay