Дослужусь до генерала, и мной будут гордиться. Рота почётного караула в преддверии 23 февраля выступила для школьников

Новости Беларуси. Завидная выправка, образцовый внешний вид и отменное здоровье. Рота почетного караула в преддверии 23 февраля и по случаю дня образования выступила для школьников из военно-патриотического класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя для этого элитного подразделения привычнее сопровождать парады, встречу первых лиц и иностранных делегаций. Однако в этот раз исключение – праздник для подрастающего поколения, для которого являются истинным примером. Тем, как виртуозно военнослужащие исполняют строевые приемы, любовалась Вероника Кудринецкая.

Пятиклассник Матвей Кузьменко примеряет фуражку и пытается удержать в руках четырехкилограммовый карабин. Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным. Военнослужащий роты почетного караула Владислав Беляков под погонами почти год. В его руках оружие с открытым штыком виртуозно вальсирует, а выправке можно только позавидовать. Между Матвеем и Владиславом разница в 7 лет, школьник и солдат, но оба одинаково любят свое Отечество.

Безупречная синхронность движений без права на ошибку. Чтобы вот так с легкостью жонглировать карабином и чеканить строевой шаг, нужны регулярные тренировки – два раза в день, как у спортсменов. А пока Матвей со своими одноклассниками наблюдает за плац-концертом из зала.

Для начала нужно просто подрасти, ведь рост бойца роты почетного караула не ниже 185 сантиметров. Военнослужащие Минской военной комендатуры проводят урок в стиле милитари для учеников 84-й школы.

Татьяна Варнакова, директор средней школы № 84 Минска:

Традицией для средней школы № 84 для города Минска стали праздничные встречи с военнослужащими Республики Беларусь. Одна из таких встреч прошла сегодня на базе нашей школы с военнослужащими Минского военного гарнизона. Совместное мероприятие посвящено празднику – Дню защитника Отечества. Наш праздник сегодня – это своеобразный урок мужества, который надолго останется в сердцах детей и военнослужащих.

Как говорят сами курсанты, для них такие встречи – теплые воспоминания о чудесных годах, проведенных в стенах классных кабинетов. А еще возможность снова посидеть за партой, где когда-то зародилась мечта о будущей профессии – стать защитником Отечества.

Владислав Беляков, стрелок первого взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:

Я всю свою жизнь я посвятил так сказать военному делу. На этом, честно скажу, останавливаться не хочу. Далее свою жизнь хочу связать с контрактной службой, а чуть позже поступить в военный вуз, точнее, на военный факультет. Благодаря своим родителям, тому же прадеду, который воевал за нашу землю, благодаря им, я дослужусь до офицера, дай бог, и до генерала, и они будут мной гордиться. Рота почетного караула – элита Вооруженных Сил страны. Как и в любом воинском подразделении, военнослужащие батальона занимаются боевыми дисциплинами, выезжают на полевые учения и стрельбы. А фирменный парадный шаг роты почетного караула знают миллионы людей во всем мире.

Юрий Сахарчук, заместитель командира по идеологической работе комендантского батальона Минской военной комендатуры:

У нас вчера, 17 февраля, состоялась годовщина дня формирования роты почетного караула. Рота почетного караула является элитным подразделением Вооруженных Сил Республики Беларусь, занимается сопровождением высокопоставленных должностных лиц, также принимает участие во всех мероприятиях, связанных с участием Президента Республики Беларусь. Военнослужащие роты почетного караула – это высший сорт качества, мужества.

Но сегодня на сцене чеканят шаг не только военные. Красно-зеленые галстуки, белые рубашки. В ряды пионеров вступают пятиклассники – отличники учебы и активисты. Со сцены звучат слова клятвы горячо любить свою Родину, а символ пионерии повязывают солдаты роты почетного караула.