В ЕС сообщили, что «стена дронов» может быть готова в течение года

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что проект «Стена дронов» может быть осуществлен в течение года. Об этом пишет ТАСС.

По мнению комиссара, имеющиеся технологии не очень эффективны для выявления беспилотников из-за их небольших размеров и малой высоты полета.

В инициативе участвуют Германия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

Предполагается создать многоуровневую систему мониторинга и обороны от беспилотников вдоль границы с Россией, в том числе на территории Украины. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и выбора технического решения.

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