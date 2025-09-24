Отопительный сезон. Почти 5 тысяч потребителей получили паспорта готовности в Минской области. 94 % теплоисточников также на старте. Все ремонтные работы уже завершены, остается устранение недочетов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выполнен необходимый ремонт, техобслуживание, испытания и промывка систем теплоснабжения.

В Дзержинском районе более 230 домов работают на центральном отоплении. При подготовке к осенне-зимнему сезону по всем объектам был выполнен ремонт теплового оборудования. Также отремонтировано порядка 4 тысяч квадратных метров кровель. До конца 2025-го планируют ввести в эксплуатацию 8 домов после обновления.

Иван Старовойтов, заместитель главного инженера Дзержинского ЖКХ:

Необходимость проведения капитального ремонта отдельных элементов в жилом доме оценивается за счет технического заключения. То есть перед капитальным ремонтом проводится техническое обследование дома, экспертами выявляются неисправные или дефектные узлы в этом доме. И они подвергаются ремонту.

Что касается содержания улично-дорожной сети, то в зимний период будет привлекаться почти 480 единиц спецтехники. Заготовлено свыше 440 тысяч тонн песчано-соляной смеси.