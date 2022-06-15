Камеры наблюдения, сигнализация и специальные замки. Как защитить велосипед от кражи?

В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Что нужно, чтобы не украли велосипед? Наверняка велозамок. Я собираюсь в ближайшей перспективе купить, поэтому предлагаю выбрать лучший из перечня, который у нас имеется. Илона Волынец, СТВ:

Евгений, вы как человек, который продает все эти аксессуары, лучше всех разбираетесь.

Евгений Коробейник, начальник отдела розничной торговли предприятия по производству велосипедов:

По принципу велозамки делятся на основные подгруппы. Это тросовые, ленточные велозамки, цепные велозамки. Цепных, к сожалению, у нас здесь нет, но они одни из самых надежных. По механизму запирания бывают на ключ, а также на код. Сказать, какой абсолютно надежный, практически невозможно. По большому счету, замок охраняет велосипед на случай относительно честных людей. Если идут воры, у вас дорогой велосипед, они его присматривают. Они работают в составе группы. И они, конечно, ваш велосипед украдут в любом случае. Илона Волынец:

Лучше вложиться в видеокамеру в подъезде, чем в замок? Кристина Сущеня:

Кстати, нам не помогло. У нас была история: в подземном гараже украли у соседа. У него были велозамок и камера. Но не нашли того, кто украл. Евгений Коробейник:

И камера наблюдала за велосипедом? Кристина Сущеня:

Да, не спасло. Евгений Коробейник:

Допустим, те же самые сигнализации, хорошие сигнализации, они вам могут сообщить. Они достаточно дорого стоят. Это не купленные где-нибудь в Китае на каком-нибудь сайте, которые можно молотком разбить, батарейка выпала – и он дальше не работает, а которые, действительно сохранят и замок, и велосипед. Они стоят больших денег, но они оповестят. Успеете ли вы добежать?

Илона Волынец:

Какой самый надежный? Евгений Коробейник:

Зависит от того, как подготовлен преступник. Если тонкий замок, то сами понимаете, ножницами по металлу он хорошо перекусывается. Илона Волынец:

Если у нас, к сожалению, хорошо подготовленный преступник? Евгений Коробейник:

Тогда ни один из этих замков вас не спасет. Если они работают в составе группы, то они, конечно, велосипед уведут. Потому что они занимаются этим профессионально, у них вплоть до портативных болгарок есть. И они это перепилят. Вопрос: сколько они это будут делать? Десять секунд, три минуты или пять минут? Если пять, есть шансы. Будет ли он это делать? Все-таки у большинства людей велосипеды достаточно недорогие. Илона Волынец:

После нашей программы к вам вообще никто не придет покупать велозамок. Евгений Коробейник:

Нет, к нам обязательно придут люди. Илона Волынец:

Андрей Анатольевич, согласитесь ли вы, что никакой замок не спасет велосипед? При желании его все равно украдут?