Камеры наблюдения, сигнализация и специальные замки. Как защитить велосипед от кражи?
В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Что нужно, чтобы не украли велосипед? Наверняка велозамок. Я собираюсь в ближайшей перспективе купить, поэтому предлагаю выбрать лучший из перечня, который у нас имеется.
Илона Волынец, СТВ:
Евгений, вы как человек, который продает все эти аксессуары, лучше всех разбираетесь.
Евгений Коробейник, начальник отдела розничной торговли предприятия по производству велосипедов:
По принципу велозамки делятся на основные подгруппы. Это тросовые, ленточные велозамки, цепные велозамки. Цепных, к сожалению, у нас здесь нет, но они одни из самых надежных. По механизму запирания бывают на ключ, а также на код. Сказать, какой абсолютно надежный, практически невозможно. По большому счету, замок охраняет велосипед на случай относительно честных людей. Если идут воры, у вас дорогой велосипед, они его присматривают. Они работают в составе группы. И они, конечно, ваш велосипед украдут в любом случае.
Илона Волынец:
Лучше вложиться в видеокамеру в подъезде, чем в замок?
Кристина Сущеня:
Кстати, нам не помогло. У нас была история: в подземном гараже украли у соседа. У него были велозамок и камера. Но не нашли того, кто украл.
Евгений Коробейник:
И камера наблюдала за велосипедом?
Кристина Сущеня:
Да, не спасло.
Евгений Коробейник:
Допустим, те же самые сигнализации, хорошие сигнализации, они вам могут сообщить. Они достаточно дорого стоят. Это не купленные где-нибудь в Китае на каком-нибудь сайте, которые можно молотком разбить, батарейка выпала – и он дальше не работает, а которые, действительно сохранят и замок, и велосипед. Они стоят больших денег, но они оповестят. Успеете ли вы добежать?
Илона Волынец:
Какой самый надежный?
Евгений Коробейник:
Зависит от того, как подготовлен преступник. Если тонкий замок, то сами понимаете, ножницами по металлу он хорошо перекусывается.
Илона Волынец:
Если у нас, к сожалению, хорошо подготовленный преступник?
Евгений Коробейник:
Тогда ни один из этих замков вас не спасет. Если они работают в составе группы, то они, конечно, велосипед уведут. Потому что они занимаются этим профессионально, у них вплоть до портативных болгарок есть. И они это перепилят. Вопрос: сколько они это будут делать? Десять секунд, три минуты или пять минут? Если пять, есть шансы. Будет ли он это делать? Все-таки у большинства людей велосипеды достаточно недорогие.
Илона Волынец:
После нашей программы к вам вообще никто не придет покупать велозамок.
Евгений Коробейник:
Нет, к нам обязательно придут люди.
Илона Волынец:
Андрей Анатольевич, согласитесь ли вы, что никакой замок не спасет велосипед? При желании его все равно украдут?
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
Я соглашусь. Лица, которые профессионально специализируются на совершении подобных краж, конечно, владеют широким арсеналом различных средств, направленных на преодоление препятствий для совершения хищений. Следственная практика говорит, что большинство всех хищений совершаются, когда велосипеды оставляются их хозяевами без какого-либо присмотра, без каких-либо средств для их сохранности.
«Возбуждено уже 112 уголовных дел». Сколько владельцев велосипедов остались без транспорта из-за мошенников (подробности здесь)?