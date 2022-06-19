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Орден Красной Звезды давали только офицерам, но его смог получить школьник. Какой подвиг совершил Николай Максимов?

19 июня 2022 09:58
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Орден Красной Звезды давали только офицерам, но его смог получить школьник. Какой подвиг совершил Николай Максимов?-1

Милана Коваль, ученица гимназии № 14 Минска:
Мой прадедушка Николай Филиппович Максимов на фронт попал в 1942 году. Тогда ему не было еще и 18 лет. Даже не успел окончить школу, отучился всего шесть классов. Из учебки его направили прямо в эпицентр боевых действий – под Харьков. Прадедушка вспоминал: когда наступали немцы, была настоящая мясорубка. Их посылали в бой по 100 человек – хорошо, если 15 возвращались живыми. Помнил он и свое боевое крещение. Их полк отступал на 8 километров в сторону леса. В то время Николай Максимов охранял боевое знамя в одной деревенской хате, где располагался штаб.

Орден Красной Звезды давали только офицерам, но его смог получить школьник. Какой подвиг совершил Николай Максимов?-4

Меня очень впечатлила история о том, как мой прадедушка берег этот символ Победы. «Поставили нас в сенях, и тут прибегает капитан и отдает приказ отступать. Возникает вопрос: куда девать знамя? Было решено, что мы его повезем с собой. Спрятали знамя в повозку под боеприпасы и пошли пробираться к лесу под пулями. По дороге нас останавливает советский офицер, подумал, что мы дезертиры, бежим с поля боя. Объяснили ему про знамя. Он нас отпустил. Мы кое-как добрались до лесочка, а утром нас отыскал тот капитан, который отдал приказ спрятать знамя. За этот поступок прадедушка получил орден Красной Звезды, хотя его давали только офицерам.

Орден Красной Звезды давали только офицерам, но его смог получить школьник. Какой подвиг совершил Николай Максимов?-7

В одном из боев Николая Филипповича ранило в плечо снарядом – он разорвался в воздухе, тяжело раня мелкими осколками. После тяжелых боев и отступлений Красная армия наконец смогла дать отпор противнику. Дедушка вспоминал: когда они подходили к Берлину, немцы уже сдавались.

Путь прадедушки домой в Самарскую область тоже был долгим и нелегким. Дойдя до Слуцка, артиллерист Максимов присоединился к 29-й танковой дивизии. В городе он познакомился с будущей супругой и остался в Слуцке навсегда. Прадедушка дошел до Берлина. Удостоен боевых наград: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», ордена Красной Звезды.

Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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