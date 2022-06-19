Орден Красной Звезды давали только офицерам, но его смог получить школьник. Какой подвиг совершил Николай Максимов?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Милана Коваль, ученица гимназии № 14 Минска:

Мой прадедушка Николай Филиппович Максимов на фронт попал в 1942 году. Тогда ему не было еще и 18 лет. Даже не успел окончить школу, отучился всего шесть классов. Из учебки его направили прямо в эпицентр боевых действий – под Харьков. Прадедушка вспоминал: когда наступали немцы, была настоящая мясорубка. Их посылали в бой по 100 человек – хорошо, если 15 возвращались живыми. Помнил он и свое боевое крещение. Их полк отступал на 8 километров в сторону леса. В то время Николай Максимов охранял боевое знамя в одной деревенской хате, где располагался штаб.