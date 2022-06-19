Орден Красной Звезды давали только офицерам, но его смог получить школьник. Какой подвиг совершил Николай Максимов?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Милана Коваль, ученица гимназии № 14 Минска:
Мой прадедушка Николай Филиппович Максимов на фронт попал в 1942 году. Тогда ему не было еще и 18 лет. Даже не успел окончить школу, отучился всего шесть классов. Из учебки его направили прямо в эпицентр боевых действий – под Харьков. Прадедушка вспоминал: когда наступали немцы, была настоящая мясорубка. Их посылали в бой по 100 человек – хорошо, если 15 возвращались живыми. Помнил он и свое боевое крещение. Их полк отступал на 8 километров в сторону леса. В то время Николай Максимов охранял боевое знамя в одной деревенской хате, где располагался штаб.
Меня очень впечатлила история о том, как мой прадедушка берег этот символ Победы. «Поставили нас в сенях, и тут прибегает капитан и отдает приказ отступать. Возникает вопрос: куда девать знамя? Было решено, что мы его повезем с собой. Спрятали знамя в повозку под боеприпасы и пошли пробираться к лесу под пулями. По дороге нас останавливает советский офицер, подумал, что мы дезертиры, бежим с поля боя. Объяснили ему про знамя. Он нас отпустил. Мы кое-как добрались до лесочка, а утром нас отыскал тот капитан, который отдал приказ спрятать знамя. За этот поступок прадедушка получил орден Красной Звезды, хотя его давали только офицерам.
В одном из боев Николая Филипповича ранило в плечо снарядом – он разорвался в воздухе, тяжело раня мелкими осколками. После тяжелых боев и отступлений Красная армия наконец смогла дать отпор противнику. Дедушка вспоминал: когда они подходили к Берлину, немцы уже сдавались.
Путь прадедушки домой в Самарскую область тоже был долгим и нелегким. Дойдя до Слуцка, артиллерист Максимов присоединился к 29-й танковой дивизии. В городе он познакомился с будущей супругой и остался в Слуцке навсегда. Прадедушка дошел до Берлина. Удостоен боевых наград: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», ордена Красной Звезды.
Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!
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