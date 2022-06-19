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Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений

19 июня 2022 09:24
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Новости Беларуси. Новый военно-патриотический маршрут появился в Петриковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьников из Гомеля пригласили увидеть места, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые сражения.

Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений-1

Экскурсия началась около деревни Староселье, где ребятам показали часть Мозырского укрепрайона. Линия обороны длиной 145 километров включала около 160 сооружений.

Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений-4

Недалеко от деревни Першая Слободка проходила «Линия Сталина».

Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений-7

Участники экскурсии спустились в подземные доты, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях сражались бойцы Красной армии. Доты объединены подземными ходами с убежищами, казармами и силовыми станциями.

Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений-10

Максим Приходько, житель Гомеля:
Видели много дотов, укрепрайонов. Сказали много нового, много чего узнал. Экскурсия интересная.

Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений-13

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы видите, с каким интересом детвора смотрит. Она опускалась в доты. Мы должны как оплот того поколения, которое было ближе к войне, то, что мы слышали от своих дедушек и бабушек, сегодня передать этим ребятам.

Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений-16

Затем школьники посетили братскую могилу. Здесь захоронены герои, отдавшие свои жизни за освобождение Петриковского района. На каменных плитах сотни имен. В память о них прогремел троекратный залп.

# Великая Отечественная война # общество # Максим Приходько # Виталий Уткин # Фотофакт

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