Спуститься в подземный дот и увидеть линию обороны. Открыт новый маршрут по местам боевых сражений

Новости Беларуси. Новый военно-патриотический маршрут появился в Петриковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьников из Гомеля пригласили увидеть места, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые сражения.

Экскурсия началась около деревни Староселье, где ребятам показали часть Мозырского укрепрайона. Линия обороны длиной 145 километров включала около 160 сооружений.

Недалеко от деревни Першая Слободка проходила «Линия Сталина».

Участники экскурсии спустились в подземные доты, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях сражались бойцы Красной армии. Доты объединены подземными ходами с убежищами, казармами и силовыми станциями.

Максим Приходько, житель Гомеля:

Видели много дотов, укрепрайонов. Сказали много нового, много чего узнал. Экскурсия интересная.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы видите, с каким интересом детвора смотрит. Она опускалась в доты. Мы должны как оплот того поколения, которое было ближе к войне, то, что мы слышали от своих дедушек и бабушек, сегодня передать этим ребятам.