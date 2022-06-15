«Возбуждено уже 112 уголовных дел». Сколько владельцев велосипедов остались без транспорта из-за мошенников?
В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».
«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут (подробности здесь)?
Кристина Сущеня, СТВ:
Такая история, благо, с хорошим концом. Наверное, сперва вопрос. Сама девушка, тоже есть ее вина в том, что украли велосипед.
Евгений Коробейник, начальник отдела розничной торговли предприятия по производству велосипедов:
Вы знаете, тут однозначно сказать так нельзя. Человек оставлял его не для того, чтобы его украли. И он не может отвечать за действия другого человека.
Кристина Сущеня:
Слушайте, что плохо лежало, то и подобрали.
Евгений Коробейник:
Нет. Как плохо лежало? Было совершено противоправное действие. Человек, который угнал велосипед, знал, что это не его имущество. И трогать его он не имеет права. Единственное, что могла нарушить та девушка, – это то, что хранение велосипеда могло как-то перекрывать пожарные входы и выходы, мешать жильцам – все.
Илона Волынец, СТВ:
А это вообще типичная история для большого города? Сколько вообще краж велосипедов произошло в этом году?
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
Согласно статистике, практически ежедневно совершается один факт хищения велосипеда, электросамоката, иного средства персональной мобильности. В текущем году возбуждено уже 112 уголовных дел.
Кристина Сущеня:
Если говорить про динамику, сравнивая с прошлым годом, например?
Андрей Гриб:
За весь прошлый год было возбуждено 362 уголовных дела. По делам текущего года 38 подозреваемых установлены. И 26 уголовных дел уже направлены для рассмотрения в суд.