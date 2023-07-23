Президенты Беларуси и России посетили Кронштадт и пообщались с жителями. Подробности визита Лукашенко

Расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Она прошла в Константиновском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка сегодняшних переговоров была обширной. Разумеется, многое осталось за кадром. Говорили об экономике, реализации союзных программ, но повышенное внимание сегодня – ситуации вокруг Союзного государства. То, что происходит вдоль его границ, не может не вызывать опасений. Сопредельные страны не скрывают своих агрессивных планов. Речь, в частности, о Польше. Варшава помогает киевскому режиму не просто так, отметил Александр Лукашенко. И аппетиты Украиной не ограничиваются. Это не предположения. Есть конкретные факты.