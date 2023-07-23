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Президенты Беларуси и России посетили Кронштадт и пообщались с жителями. Подробности визита Лукашенко

23 июля 2023 13:55
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Расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Она прошла в Константиновском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка сегодняшних переговоров была обширной. Разумеется, многое осталось за кадром. Говорили об экономике, реализации союзных программ, но повышенное внимание сегодня – ситуации вокруг Союзного государства. То, что происходит вдоль его границ, не может не вызывать опасений. Сопредельные страны не скрывают своих агрессивных планов. Речь, в частности, о Польше. Варшава помогает киевскому режиму не просто так, отметил Александр Лукашенко. И аппетиты Украиной не ограничиваются. Это не предположения. Есть конкретные факты.

Александр Лукашенко: они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше, это неприемлемо. Подробнее здесь.

Президенты Беларуси и России посетили Кронштадт и пообщались с жителями. Подробности визита Лукашенко-1

Еще один вопрос, на котором Александр Лукашенко не хотел заострять внимание публично, но история требует обсуждения. Речь зашла о бойцах «‎Вагнера».

Президент Беларуси: «Нас начали «напрягать» вагнеровцы. Просятся на запад: «Разрешите нам!» Подробности.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за недавнее заявление касательно нашей страны. Речь о том, что в случае агрессии со стороны Запада Россия встанет на защиту Беларуси. Это важные слова, которых белорусы ждали.

После официальной части переговоров главы государств отправились в Кронштадт, где посетили музей военно-морской славы. Это новый объект создаваемого в городе туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Центральный экспонат комплекса – легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Президенты Беларуси и России посетили Кронштадт и пообщались с жителями. Подробности визита Лукашенко-4

После посещения музея главы государств направились в Ставропигиальный Никольский Морской собор – главный храм Военно-морского флота России, где зажгли свечи. Ну а выходя из храма, президентов встретили местные жители. Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались с собравшимися на площади.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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