Президент Беларуси: «Нас начали «напрягать» вагнеровцы. Просятся на запад: «Разрешите нам!»

Александр Лукашенко предлагает правительствам Беларуси и России продумать экономический план с опорой на собственные силы. Такую идею белорусский лидер озвучил на встрече с Владимиром Путиным сегодня, 23 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это далеко не первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в 2023 году. Главы государств тесно общаются, в том числе по телефону. Повестка сегодняшних переговоров обширна. Разумеется, многое осталось за кадром. Более чем очевидно, что с учетом складывающейся обстановки вокруг Союзного государства Минск и Москва уже не просто стратегические партнеры и ближайшие союзники.

Безусловно, обсудили лидеры и ситуацию вокруг Союзного государства. То, что происходит вдоль его границ, не может не вызывать опасений. Сопредельные страны не скрывают своих агрессивных планов. И это не просто слова. Есть конкретные факты.

Еще один вопрос, на котором Александр Лукашенко не хотел заострять внимание публично, но история требует обсуждения. Речь зашла о бойцах «‎Вагнера».