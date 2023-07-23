Президент Беларуси: «Нас начали «напрягать» вагнеровцы. Просятся на запад: «Разрешите нам!»
Александр Лукашенко предлагает правительствам Беларуси и России продумать экономический план с опорой на собственные силы. Такую идею белорусский лидер озвучил на встрече с Владимиром Путиным сегодня, 23 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это далеко не первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в 2023 году. Главы государств тесно общаются, в том числе по телефону. Повестка сегодняшних переговоров обширна. Разумеется, многое осталось за кадром. Более чем очевидно, что с учетом складывающейся обстановки вокруг Союзного государства Минск и Москва уже не просто стратегические партнеры и ближайшие союзники.
Безусловно, обсудили лидеры и ситуацию вокруг Союзного государства. То, что происходит вдоль его границ, не может не вызывать опасений. Сопредельные страны не скрывают своих агрессивных планов. И это не просто слова. Есть конкретные факты.
Еще один вопрос, на котором Александр Лукашенко не хотел заострять внимание публично, но история требует обсуждения. Речь зашла о бойцах «Вагнера».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас начали «напрягать» вагнеровцы. Просятся на запад: «Разрешите нам!» Я говорю: «Вам зачем на запад туда?» Ну и втихую… Мы же контролируем, что происходит. – «Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув». А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя.
Александр Лукашенко: они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше, это неприемлемо. Подробнее здесь.