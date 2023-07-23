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Лекции, экскурсии и спортивные состязания. В Беларуси проходит слёт инвалидов-колясочников

23 июля 2023 11:30
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Новости Беларуси. Жить полноценной жизнью, несмотря ни на что. В Беларуси проходит республиканский спортивный слет инвалидов-колясочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присоединились к мероприятию более 60 человек.

Лекции, экскурсии и спортивные состязания. В Беларуси проходит слёт инвалидов-колясочников-1

Для некоторых это первый выход в мир. Организаторы постарались создать комфортные условия для всех участников. Здесь проводят тренинги и обучают приемам, которые помогут лучше справляться с инвалидной коляской в повседневной жизни. В качестве инструкторов те, кто все эти умения уже освоил. Программа слета насыщена мероприятиями. Так, сегодня, 23 июля, гости посетили музей Великой Отечественной войны и побывали на экскурсии.

Лекции, экскурсии и спортивные состязания. В Беларуси проходит слёт инвалидов-колясочников-4

Инна Дигилевич, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
В нашей программе все очень четко продумано, все направлено на то, чтобы человек влился обратно в жизнь. Потому что когда человек попадает в сложную жизненную ситуацию, все вокруг меняется, нет понимания, как можно жить с теми проблемами, которые он приобрел в связи с травмой или заболеванием спинного мозга.

Лекции, экскурсии и спортивные состязания. В Беларуси проходит слёт инвалидов-колясочников-7

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Сама программа появилась 25 лет назад. И то, мы не сами ее придумали, мы взяли у наших шведских коллег, которые занимаются этим уже 50 лет. То есть мы на этой базе взяли самое лучшее и развиваем 25 лет эти практики.

Лекции, экскурсии и спортивные состязания. В Беларуси проходит слёт инвалидов-колясочников-10

Участники слета живут вместе и слушают специальные лекции. Их знакомят с некоторыми нормами законодательства, обучают поведению в экстренных ситуациях и рассказывают о паралимпийцах. В программе есть и активности: свои силы можно попробовать в различных видах спорта. Им под силу и плавание, и баскетбол, и даже регби.

Слет продлится до 27 июля и завершится соревнованиями по мини-марафону, стрельбе из лука и настольному теннису.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Евгений Шевко # Инна Дигилевич # Фотофакт

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