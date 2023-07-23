Лекции, экскурсии и спортивные состязания. В Беларуси проходит слёт инвалидов-колясочников

Новости Беларуси. Жить полноценной жизнью, несмотря ни на что. В Беларуси проходит республиканский спортивный слет инвалидов-колясочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присоединились к мероприятию более 60 человек.

Для некоторых это первый выход в мир. Организаторы постарались создать комфортные условия для всех участников. Здесь проводят тренинги и обучают приемам, которые помогут лучше справляться с инвалидной коляской в повседневной жизни. В качестве инструкторов те, кто все эти умения уже освоил. Программа слета насыщена мероприятиями. Так, сегодня, 23 июля, гости посетили музей Великой Отечественной войны и побывали на экскурсии.

Инна Дигилевич, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

В нашей программе все очень четко продумано, все направлено на то, чтобы человек влился обратно в жизнь. Потому что когда человек попадает в сложную жизненную ситуацию, все вокруг меняется, нет понимания, как можно жить с теми проблемами, которые он приобрел в связи с травмой или заболеванием спинного мозга.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Сама программа появилась 25 лет назад. И то, мы не сами ее придумали, мы взяли у наших шведских коллег, которые занимаются этим уже 50 лет. То есть мы на этой базе взяли самое лучшее и развиваем 25 лет эти практики.