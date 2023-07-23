В Беларуси определены полномочия ВНС в области обороны

Так, народное вече наделяется полномочиями утверждать военную доктрину и Концепцию нацбезопасности. Это предусмотрено законом от 17 июля, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Также в документе прописано, что ВНС сможет вводить чрезвычайное или военное положение на территории Беларуси, если для этого будут основания, предусмотренные Конституцией. Для обеспечения коллективной безопасности и поддержания международного мира делегатами может быть принято решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы страны.