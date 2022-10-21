Президенту показали беспилотный вертолёт белорусской разработки, аналогов которому в мире единицы
Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.
Вот то, что оправдано и прижилось. «Буслы» зорко следят за происходящем на белорусской земле, в том числе под их белыми крыльями. Есть и невиданные до этого птицы. Беспилотный вертолет с говорящим названием Hunter – охотник. Наша разработка, аналогов которой в своем классе в мире единицы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну а в мире – что, не применяются такие вертолеты?
– Нет.
Владимир Чудаков, директор компании-разработчика беспилотных вертолетов:
Есть только у американцев, палубной посадки. Но они даже не поставляют своим союзникам. То есть для них это большой секрет.
Александр Лукашенко:
Где мы можем его более эффективно использовать?
Владимир Чудаков:
Он предназначен для уничтожения живой силы противника, бронированной техники, легкобронированной и для уничтожения малых скоростных летательных аппаратов и малых скоростных летательных целей.
Александр Лукашенко:
Перспективы есть?
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Есть, товарищ Президент.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Да. Нагрузка – 200 килограмм на себя берет.
Александр Лукашенко:
Меня не нагрузка волнует. Меня беспокоит, насколько он неуязвим будет в бою.
Идеально же выглядит и выполняет функционал обычного вертолета, уничтожает цели, однако экипаж находится за десятки километров и летчики не подвергаются риску. Выбор между гибелью машины и человека очевиден, сколько бы она ни стоила. Потому так популярны нынче дроны-камикадзе.
Владимир Чудаков:
Он малой заметности, полностью композитный. Все тоже – от аэродинамики до программного обеспечения, математики – все-все полностью нашей разработки, производства. Машина в 2017 году вышла в серийное производство. Есть много уже контрактов, на экспорт идем. И на сегодня мы вышли на объем производства в 200 машин в месяц.