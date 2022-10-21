Президенту показали беспилотный вертолёт белорусской разработки, аналогов которому в мире единицы

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

Вот то, что оправдано и прижилось. «Буслы» зорко следят за происходящем на белорусской земле, в том числе под их белыми крыльями. Есть и невиданные до этого птицы. Беспилотный вертолет с говорящим названием Hunter – охотник. Наша разработка, аналогов которой в своем классе в мире единицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ну а в мире – что, не применяются такие вертолеты? – Нет.

Владимир Чудаков, директор компании-разработчика беспилотных вертолетов:

Есть только у американцев, палубной посадки. Но они даже не поставляют своим союзникам. То есть для них это большой секрет.

Александр Лукашенко:

Где мы можем его более эффективно использовать?

Владимир Чудаков:

Он предназначен для уничтожения живой силы противника, бронированной техники, легкобронированной и для уничтожения малых скоростных летательных аппаратов и малых скоростных летательных целей.