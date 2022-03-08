«Я не знаю, что такое эталонные отношения. Я знаю одно – нам очень комфортно». Тео про отношения, дочку и творчество

Юрий Царев, ведущий:
Сегодня 8 Марта. Говорят, что кофе в постель мужчина может принести сегодня своей любимой даме. Какой же кофе без чизкейка?
Юрий Царев, ведущий:
Сегодня 8 Марта. Говорят, что кофе в постель мужчина может принести сегодня своей любимой даме. Какой же кофе без чизкейка?
Александр Меженный, ведущий:
Юра Ващук, он же Тео, нашел время к нам прийти. Мы неслучайно Юру позвали, потому что, по моему разумению, Юра у нас нереальный романтик. Я наблюдал историю Юриного счастья. Самое начало, помню, я у Юры дома, смотрим что-то по поводу аранжировок, он говорит: «Слушай, я тут песню написал, девчонку ты не знаешь». А я на самом деле знал Олю. «Смотри, какая песня шикарная, я даже ей бэки прописал».
Юрий Царев:
Дату свадьбы помнишь?
Тео, певец:
Конечно, 08.08.2015.
Александр Меженный:
У меня тоже есть история. Я встретился с Олей.
Тео:
Кстати, маленькое дополнение, подпись и штамп стоит 8-го, а свадьбу сыграли 9-го.
Юрий Царев:
На самом деле я тебя сейчас отмазывал, потому что ты забыл текст, который написал для Оли.
Александр Меженный:
Тоже интересная история. Я встречаю Олю, мы с ней разговариваем, я спрашиваю: как на личном фронте? Она говорит: «Ты знаешь, я встретила его». Прямо этими словами говорит. Говорит: «У меня все хорошо». Я говорю: «Оля, кто это?» Она говорит: «Сейчас не скажу, но тебе понравится». И потом буквально через пару дней они объявляют о своих отношениях. Мне было крайне приятно. Люди, которые знают друг друга долго, вы же были знакомы очень большой промежуток времени.
Тео:
С 2004 года, по-моему.
Александр Меженный:
Более того, это были профессиональные отношения в той или иной степени, то есть ты писал аранжировки.
Тео:
Оля вместе с Леней Шириным писала песни, тексты, начинала, пробовала себя как сольная исполнительница. Под псевдонимом Дана, кстати. Песня не моя. Ее написала Оля вместе с Леней Шириным, я там свою лепту внес, поэтому имею право немного текст не знать.
Александр Меженный:
Тем не менее ваши отношения могут эталонными казаться. Или они такими и являются?
Юрий Царев:
Это человек, который просто постоянно сидит в Instagram. Глядя по Instagram, у всех могут быть эталонные.
Александр Меженный:
На самом деле, как сохранить любовь?
Тео:
Я не знаю, что такое эталонные отношения. Я знаю одно, что нам очень комфортно. Кстати, часто задают один и тот же вопрос: как вам удается, вы 24/7 вместе на сцене, дома. Конечно, мы не 24/7 вместе. У Оли есть свои дела, у меня есть свои выступления. Отдых нужен, безусловно. Почитать книжку или просто посмотреть телевизор в одиночестве полезно. Но мы получаем удовольствие от того, что у нас есть общие темы соприкосновения. Мы общаемся по одним и тем же поводам, это прекрасно.
Юрий Царев:
Самое главное – найти родственную душу. В этом, наверное, и есть весь секрет. Когда у вас есть общая точка зрения.
Александр Меженный:
У тебя же две девушки в семье.
Тео:
Да, кстати, тяжеловато с двумя девчонками. Несмотря на то, что три годика нашей Лерке, но уже девочка-девочка в ней проснулась. Перед садиком открывается шкаф, говорит: «Папочка, я сегодня пойду в зеленом или в красном». Я говорю: «Давай в синем, оно подходящее». – «Нет, я хочу в этом».
Александр Меженный:
У Юры есть еще бонус, издержки профессии – он же может дарить концерт. Я правильно понимаю, Юра?
Тео:
Да, прямо сейчас.
Александр Меженный:
Я знаю, что Юра вместе с Олей Рыжиковой делают подарок всем женщинам и не только. Рассказывай.
Тео:
Если кто-то находится на распутье, что же подарить любимой, купите билет на наш концерт, который состоится 1 апреля.
Александр Меженный:
Очень здорово, когда эмоции, которые внутри вас находятся, когда вы эти эмоции дарите. Только что Юра нам как раз продемонстрировал, как это делается. Если вы готовы поразить свою даму, напишите песню. Пускай там не будет рифмы, самое главное, чтобы был душевный порыв, а музыку можно взять любую. Главное, чтобы душа разворачивалась.