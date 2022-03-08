«Я не знаю, что такое эталонные отношения. Я знаю одно – нам очень комфортно». Тео про отношения, дочку и творчество

Юрий Царев, ведущий:

Сегодня 8 Марта. Говорят, что кофе в постель мужчина может принести сегодня своей любимой даме. Какой же кофе без чизкейка?

Александр Меженный, ведущий:

Юра Ващук, он же Тео, нашел время к нам прийти. Мы неслучайно Юру позвали, потому что, по моему разумению, Юра у нас нереальный романтик. Я наблюдал историю Юриного счастья. Самое начало, помню, я у Юры дома, смотрим что-то по поводу аранжировок, он говорит: «Слушай, я тут песню написал, девчонку ты не знаешь». А я на самом деле знал Олю. «Смотри, какая песня шикарная, я даже ей бэки прописал». Юрий Царев:

Дату свадьбы помнишь?

Тео, певец:

Конечно, 08.08.2015. Александр Меженный:

У меня тоже есть история. Я встретился с Олей. Тео:

Кстати, маленькое дополнение, подпись и штамп стоит 8-го, а свадьбу сыграли 9-го. Юрий Царев:

На самом деле я тебя сейчас отмазывал, потому что ты забыл текст, который написал для Оли.

Александр Меженный:

Тоже интересная история. Я встречаю Олю, мы с ней разговариваем, я спрашиваю: как на личном фронте? Она говорит: «Ты знаешь, я встретила его». Прямо этими словами говорит. Говорит: «У меня все хорошо». Я говорю: «Оля, кто это?» Она говорит: «Сейчас не скажу, но тебе понравится». И потом буквально через пару дней они объявляют о своих отношениях. Мне было крайне приятно. Люди, которые знают друг друга долго, вы же были знакомы очень большой промежуток времени. Тео:

С 2004 года, по-моему. Александр Меженный:

Более того, это были профессиональные отношения в той или иной степени, то есть ты писал аранжировки.

Тео:

Оля вместе с Леней Шириным писала песни, тексты, начинала, пробовала себя как сольная исполнительница. Под псевдонимом Дана, кстати. Песня не моя. Ее написала Оля вместе с Леней Шириным, я там свою лепту внес, поэтому имею право немного текст не знать. Александр Меженный:

Тем не менее ваши отношения могут эталонными казаться. Или они такими и являются? Юрий Царев:

Это человек, который просто постоянно сидит в Instagram. Глядя по Instagram, у всех могут быть эталонные. Александр Меженный:

На самом деле, как сохранить любовь?

Тео:

Я не знаю, что такое эталонные отношения. Я знаю одно, что нам очень комфортно. Кстати, часто задают один и тот же вопрос: как вам удается, вы 24/7 вместе на сцене, дома. Конечно, мы не 24/7 вместе. У Оли есть свои дела, у меня есть свои выступления. Отдых нужен, безусловно. Почитать книжку или просто посмотреть телевизор в одиночестве полезно. Но мы получаем удовольствие от того, что у нас есть общие темы соприкосновения. Мы общаемся по одним и тем же поводам, это прекрасно. Юрий Царев:

Самое главное – найти родственную душу. В этом, наверное, и есть весь секрет. Когда у вас есть общая точка зрения. Александр Меженный:

У тебя же две девушки в семье.

Тео:

Да, кстати, тяжеловато с двумя девчонками. Несмотря на то, что три годика нашей Лерке, но уже девочка-девочка в ней проснулась. Перед садиком открывается шкаф, говорит: «Папочка, я сегодня пойду в зеленом или в красном». Я говорю: «Давай в синем, оно подходящее». – «Нет, я хочу в этом». Александр Меженный:

У Юры есть еще бонус, издержки профессии – он же может дарить концерт. Я правильно понимаю, Юра? Тео:

Да, прямо сейчас. Александр Меженный:

Я знаю, что Юра вместе с Олей Рыжиковой делают подарок всем женщинам и не только. Рассказывай.