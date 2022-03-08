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Детей положили на пол в машине, сверху накрыли одеялами. Жители Украины рассказали, как добирались в Беларусь

08 марта 2022 14:05
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Семьи с детьми из разных городов Украины продолжают прибывать на белорусскую границу. Начиная с вечера 7 марта на погранпереходе «Александровка» Наровлянского района обратились за помощью 47 граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди из разных населенных пунктов – Киева, Житомира, Гостомеля, Винницы, Донецка, Луганска – все они пропущены на территорию Беларуси. Жители Украины рассказали, как они добирались на белорусскую землю.

Детей положили на пол в машине, сверху накрыли одеялами. Жители Украины рассказали, как добирались в Беларусь-1

Сказали, что детей нужно положить на пол. Мы так и сделали. Сверху накрыли одеялами. Открыли окна, когда ехали – если будут осколки, побьют стекла, чтобы детей не порезало.

До границы украинцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. На погранзаставе им предоставили теплые вещи и еду. Теперь определяется их дальнейший статус пребывания в Беларуси.

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# Беженцы # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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