Детей положили на пол в машине, сверху накрыли одеялами. Жители Украины рассказали, как добирались в Беларусь

Семьи с детьми из разных городов Украины продолжают прибывать на белорусскую границу. Начиная с вечера 7 марта на погранпереходе «Александровка» Наровлянского района обратились за помощью 47 граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди из разных населенных пунктов – Киева, Житомира, Гостомеля, Винницы, Донецка, Луганска – все они пропущены на территорию Беларуси. Жители Украины рассказали, как они добирались на белорусскую землю.