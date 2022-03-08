Маникюрный набор «Москва» и рабочая печатная машинка. Что посмотреть на выставке советской эпохи в Минске?

Душа советской эпохи. Выставка «Парковая, 10» символична. Именно такой адрес был у флигеля Лошицкой усадьбы после войны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. В деревянном памятнике прописались жители деревни «Лошица-1» и сотрудники плодоовощной станции. Среди замечательных соседей – Коликовы, Алешкевичи, Воробьевы, Мандики и другие веселые ребята, рожденные в СССР.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба» – филиала Музея истории города Минска:

Мы во время выставки решили выделить несколько зон – это зал, гостиная. Место, где собирались всей семьей вечером за просмотром телевизора. За моей спиной можно увидеть экземпляр минского завода «Горизонт», это телевизор 1980-х годов, конечно же, за просмотром всеми любимых советских фильмов – «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция Ы». В нашей коллекции есть вазы и статуэтки минского фарфорового завода. Представлена в экспозиции ваза 1952-1957 года. Это одна из первых ваз.

Коллекционировать фарфоровых зверушек было так же модно, как играть во дворе в домино и подпевать под гитару. Настоящие стиляги не обходились без клеша, винила и радиол. Не надо печалиться – вся жизнь впереди. Хиты разных ВИА, Пьехи, Ободинского собирали дискотеки и глаза напротив. Более 200 оригинальных предметов быта помогут молодежи ощутить вкус времени. А родителям и бабушкам навеют воспоминания о свиданках с эскимо. Правда, к ним нужно было хорошенько припудрить носик.

Надежда Гавриленко:

Среди нашей экспозиции можно выделить и женский уголок, который не обходился без таких тайных штучек. Наша любимая завивка, которую выполняют многие девушки, красивые локоны, голливудские, тоже были в моде. Желанием каждой девушки был вот такой маникюрный набор «Москва», который включает в себя все необходимые устройства для обработки наших пальчиков. Ни для кого не секрет, как наши мамы укладывали свои брови, ресницы. Плевательная тушь в ходу и сейчас. Чтобы сиять, как Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи», нужен был гардеробчик с иголочки. Шелк, кримплен, ситец в цвету по сей день. Ткани были отменные. А многие модели в фаворе и этой весной. Заглянем в зеркальце из прошлого. Улыбочка – карточка самой обаятельной и привлекательной в кармане.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Атрибут тех времен — плечики. Это у наших мам, бабушек. Надежда Гавриленко:

Они придавали стоечку, и всегда наша осанка была красивой. Встречаются такие рукодельные варианты с ручной вышивкой – это принадлежало моей тете. Летом можно было выйти, прогуляться в парке недалеко от дома. В целом достойно и очень мило. Трудно представить, что в советские годы ходили в таких прозрачных платьях, но под ними всегда была комбинация, которая скрывала все то, что не должен был увидеть чужой взгляд.

Еще один ретро-привет – авоськи. Без таких шоперов не обходился ни один поход в магазин. Треуголки с молоком и килька в томатном соусе. А сегодня с такой сеточкой не грех и выйти в свет. Отдохнули под буги-вуги – можно и поработать. Или позубрить, как Шурик.

Надежда Гавриленко:

Небольшой рабочий кабинет владельца дома, квартиры. Печатная машинка, можно даже попробовать набрать текст и сравнить, лучше клавиатура старая или наша современная, как на ноутбуках и компьютерах. Многие использовали вот такие небольшие шкатулки. Как напоминание на шкатулках присутствовал город Минск. Здесь – большой театр, здесь – монумент Победы. Многие такие шкатулки изготавливались объединением игрушек «Мир» в Минске.

Все вещи на выставке – из фондов Музея истории города Минска и личных собраний жителей столицы. Многие фото сегодня кладезь. В архиве квартиранта Рейта можно увидеть флигель без башни, когда была коммунальная страна и размещалась кухня. Альбом выпускников политехнического – как машина времени. Черно-белый Минск 1964-го, узнаваемый и нет.

Надежда Гавриленко:

Все книги, которые представлены на выставке «Парковая, 10», были переданы местной жительницей деревни Лошица. Ее свекровь была преподавательницей в местной школе, но интересовалась не только педагогикой, но и сельским хозяйством. Небольшая брошюрка. Название, конечно, очень интересное – «Навозная жижа, средства борьбы с американской мучнистой росой крыжовника». Был издан этот буклетик сотрудником Института растениеводства и плодоводства, который размещался в усадебном доме с 1925 года и работал до начала 1990-х. Оставляли такие небольшие пожелания.