Прямой эфир

Орбан: Россия не исчезнет из европейской политики

16 ноября 2025 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Орбан: Россия не исчезнет из европейской политики-0

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Россия хочет положить конец конфликту в Украине, а Запад затягивает войну, чтобы получить лучшие условия на переговорах. Об этом заявил в интервью Матиасу Депфнеру, гендиректору германской медиагруппы.

«Если кто-то думает, что русские исчезнут из европейской политики, это просто глупая идея», – сказал Орбан.

Он полагает, что мир возможен в скором времени, если ЕС сможет согласовать общую позицию. Премьер Венгрии считает поддержку Киева нерациональной и говорит, что у Украины нет никаких шансов на победу.

Если Киев не пойдет на мир, Россия, по его мнению, установит контроль над всей территорией ДНР. Орбан подчеркивает, что поражение Москвы возможно только чудом.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Илон Маск: робот Optimus сможет устранить бедность и обеспечит высокий доход
16 ноября 2025 16:04

Илон Маск: робот Optimus сможет устранить бедность и обеспечит высокий доход

Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ
16 ноября 2025 15:44

Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ

Ушаков: санкции уйдут на второй план, если будет саммит РФ и США
16 ноября 2025 14:58

Ушаков: санкции уйдут на второй план, если будет саммит РФ и США