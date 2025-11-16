Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Россия хочет положить конец конфликту в Украине, а Запад затягивает войну, чтобы получить лучшие условия на переговорах. Об этом заявил в интервью Матиасу Депфнеру, гендиректору германской медиагруппы.

«Если кто-то думает, что русские исчезнут из европейской политики, это просто глупая идея», – сказал Орбан.

Он полагает, что мир возможен в скором времени, если ЕС сможет согласовать общую позицию. Премьер Венгрии считает поддержку Киева нерациональной и говорит, что у Украины нет никаких шансов на победу.

Если Киев не пойдет на мир, Россия, по его мнению, установит контроль над всей территорией ДНР. Орбан подчеркивает, что поражение Москвы возможно только чудом.

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