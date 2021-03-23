Лилия Ананич: целые страны предают историческую память. Именно на нашу молодёжь направлены эти атаки и вызовы времени

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы говорим про историческую память, мы не можем не учитывать, что наша Беларусь, наша страна потеряла каждого третьего в той страшной войне. Наш долг – чтобы сохранить эту историческую память, передать ее поколениям и тем самым сохранить наши нравственные ценности и идеалы. Не секрет, что сегодня целые страны предают историческую память, пытаются взять своеобразный реванш. И именно на нашу молодежь, на наши ценности направлены вот эти атаки и вызовы времени.