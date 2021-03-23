Лилия Ананич: целые страны предают историческую память. Именно на нашу молодёжь направлены эти атаки и вызовы времени
Новости Беларуси. Оставаться достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. Вопросы сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи обсуждали 23 марта участники международной конференции, которая проходила в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Память о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне – одна из фундаментальных черт национальной идентичности.
В свете современных вызовов, направленных зачастую на сознание молодого поколения, особенно важно консолидировать усилия для сохранения исторической памяти, подчеркнули участники форума.
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Особое внимание планируется уделять общественным проектам по сохранению героического наследия.
Одна из таких инициатив представлена на форуме – это совместный проект издания «СБ. Беларусь сегодня» и Национального архива – онлайн-книга памяти партизан, где уже увековечено более 130 тысяч персоналий.
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Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда мы говорим про историческую память, мы не можем не учитывать, что наша Беларусь, наша страна потеряла каждого третьего в той страшной войне. Наш долг – чтобы сохранить эту историческую память, передать ее поколениям и тем самым сохранить наши нравственные ценности и идеалы. Не секрет, что сегодня целые страны предают историческую память, пытаются взять своеобразный реванш. И именно на нашу молодежь, на наши ценности направлены вот эти атаки и вызовы времени.