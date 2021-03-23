Хотите посадить дерево у себя во дворе? Вот как правильно это сделать

Илона Волынец, ведущая: А можно ли самому у себя во дворе посадить определенное дерево? Выходит семья, и они хотят свое именное дерево во дворе. Нужно это согласовывать?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Конечно, можно посадить, но необходимо не забывать о том, что есть определенные требования по посадке зеленых насаждений на территории города. Должны быть соблюдены нормы удаленности от пешеходных дорожек, фасадов жилых домов, подземных коммуникаций, поэтому рекомендую жителям при желании посадить дерево обратиться в жилищно-эксплуатационный участок по месту жительства и согласовать место посадки, чтобы не посадить дерево как минимум на подземные коммуникации.