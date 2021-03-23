Председатель комитета Госдумы: мы одержали самую великую Победу, вообще одержанную кем-либо в истории человечества

Новости Беларуси. Оставаться достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. Вопросы сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи обсуждали 23 марта участники международной конференции, которая проходила в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лилия Ананич: целые страны предают историческую память. Именно на нашу молодёжь направлены эти атаки и вызовы времени
Память о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне – одна из фундаментальных черт национальной идентичности.
Вячеслав Никонов, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания России:
Что такое вообще нация любая, народ любой? Это памятники, память, это герои, это великие Победы. Память о Великой Победе у нас, в России, в Беларуси, жила всегда и всегда будет жить. Потому что мы наследники победителей. И для нас это очень важно – не забывать, потому что мы одержали в свое время самую великую Победу, вообще одержанную кем-либо в истории человечества.
Закрепить недопущение искажения исторической памяти депутаты планируют и на законодательном уровне. Уже на ближайшей весенней сессии парламентарии готовятся рассмотреть законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму.