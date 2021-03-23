Председатель комитета Госдумы: мы одержали самую великую Победу, вообще одержанную кем-либо в истории человечества

Вячеслав Никонов, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания России:

Что такое вообще нация любая, народ любой? Это памятники, память, это герои, это великие Победы. Память о Великой Победе у нас, в России, в Беларуси, жила всегда и всегда будет жить. Потому что мы наследники победителей. И для нас это очень важно – не забывать, потому что мы одержали в свое время самую великую Победу, вообще одержанную кем-либо в истории человечества.