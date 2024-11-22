Лукашенко – молодёжи: именно на вас в первую очередь направлена информационная пропаганда
Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, журналисты среди участников встречи, которая прошла в стенах Минского лингвистического университета, тоже были, правда, будущие.
Не исключено, что кто-то из них вскоре запишет эксклюзивное интервью с белорусским лидером. Тем более, что формат встреч, который задал наш Президент, к этому располагает. Более того, он уже стал доброй традицией. Нынешний «Открытый микрофон» – третий по счету. И каждый раз это уникальный шанс для молодежи получить от Александра Лукашенко ту информацию и советы, которые при грамотном восприятии обязательно приведут к успеху.
Как пример, глава государства нацеливает на осознанный подход к выбору профессии, не менять изначально выбранную стезю. Для этого важен практико-ориентированный подход в образовании, причем уже с первого курса, чтобы студент понимал, чем придется заниматься в будущем. Ведь ответственность за дальнейшее развитие Беларуси рано или поздно ляжет на плечи сегодняшней молодежи. Потому максимально важно направить все свои силы на созидание, не надеяться на легкие и быстрые перемены, а шаг за шагом выстраивать и защищать свой национальный суверенитет.
О встрече, которая заряжает энергоемкие батареи будущего – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Часто ошибаемся, замалчиваем, не вовремя реагируем на это. Поэтому человек стремится посмотреть что-то на других каналах, на других ресурсах. А посмотрев его, потом уже надо будет разубеждать. Эти тела, бедолаг погибших, валялись там неделями. А потом их захоронили, приезжали новые начальники, откапывали и показывали их. Где родился, там и пригодился. Это не мое. Это выстрадано народом. Смотрите на это. Агитирую вас за это. Агитирую. Прям вам об этом говорю. В стране сегодня огромные возможности. Что мы отключаем интернет в предвыборную кампанию?
– В 2020-м году отключали интернет на 4 дня.
– Если это повторится, отключим вообще.
Пришел. Пообщался. Покорил юные сердца и пылкие умы. Александр Лукашенко – прирожденный оратор. Но еще и умелый управленец. Рожденный с определенными качествами, развивший политический бэкграунд. Надо много вводных, чтобы получился именно такой Президент. Правда, оппоненты создают другой образ. Сегодня столичное студенчество познакомилось, а многие открыли для себя настоящего Лукашенко.
Одно дело, когда ты смотришь это в интернете, в телевизоре, другое дело, когда ты это уже вживую видишь.
– Ваша реакция?
– Очень хорошо, что у нас такой глава государства.
– Очень важно для молодежи сейчас понимать, что в их руках будущее нашей страны. И я думаю, что многие ребята замотивированы, конечно же, на позитивные результаты, на действия.
На мировых саммитах «Лукашенко» звучит на разных языках и с разным акцентом. О нашем Президенте как и о белорусском образовании знают во многих уголках планеты.
«В знак особой благодарности». Необычный подарок приготовили в МГЛУ для Президента. Подробности.
22 ноября глава государства встретился со студентами столичных вузов гуманитарного профиля на базе лингвистического университета. В зале 600 человек. Те, кто через несколько лет будут основными носителями смыслов и идей нашего общества. О перспективах национальной высшей школы докладывают ректор и министр образования.
Лукашенко: надо существенно менять формы обучения. Подробности.
Тема важная, но разговор-то не сухой. Президент рассказал, как в Интернете стал полиглотом.
Александр Лукашенко:
Слушай, я на французском, немецком, испанском шпарю так… Открой интернет, посмотри.
Это продукт искусственного интеллекта. Вот так у нас и искажают реальность. А в итоге и мировоззрение. И как тут разберешься в тонкостях всегда сложной политики. Помочь призван «Открытый микрофон» с Президентом. Это уже третья встреча Первого со студенчеством страны. Первым был Витебск, затем – откровенный диалог с технарями столичных вузов, сегодня – гуманитарии.
Александр Лукашенко:
Миром правит информация. Мы много в последнее время, если вы смотрите телевизор, сидите в интернете, это точно, вы видите, что мы много говорим о том, чтобы, дай бог, не началась Третья мировая война. Что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество еще тормозит и не окунулось в эту Третью мировую войну. Но то, что идет информационная война, и притом давно, и не просто противостояние, а настоящая информационная война, это точно. Именно на вас, и в первую очередь на вас нацелена информационная пропаганда. Пропаганда чуждых ценностей, праздников, традиций, исторических концепций. И ее цель – оторвать вас от корней, заставить забыть свою историю. Мне важно видеть, как вы понимаете суть таких информационных диверсий.
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