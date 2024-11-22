Лукашенко – молодёжи: именно на вас в первую очередь направлена информационная пропаганда

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, журналисты среди участников встречи, которая прошла в стенах Минского лингвистического университета, тоже были, правда, будущие. Не исключено, что кто-то из них вскоре запишет эксклюзивное интервью с белорусским лидером. Тем более, что формат встреч, который задал наш Президент, к этому располагает. Более того, он уже стал доброй традицией. Нынешний «Открытый микрофон» – третий по счету. И каждый раз это уникальный шанс для молодежи получить от Александра Лукашенко ту информацию и советы, которые при грамотном восприятии обязательно приведут к успеху. Как пример, глава государства нацеливает на осознанный подход к выбору профессии, не менять изначально выбранную стезю. Для этого важен практико-ориентированный подход в образовании, причем уже с первого курса, чтобы студент понимал, чем придется заниматься в будущем. Ведь ответственность за дальнейшее развитие Беларуси рано или поздно ляжет на плечи сегодняшней молодежи. Потому максимально важно направить все свои силы на созидание, не надеяться на легкие и быстрые перемены, а шаг за шагом выстраивать и защищать свой национальный суверенитет. О встрече, которая заряжает энергоемкие батареи будущего – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часто ошибаемся, замалчиваем, не вовремя реагируем на это. Поэтому человек стремится посмотреть что-то на других каналах, на других ресурсах. А посмотрев его, потом уже надо будет разубеждать. Эти тела, бедолаг погибших, валялись там неделями. А потом их захоронили, приезжали новые начальники, откапывали и показывали их. Где родился, там и пригодился. Это не мое. Это выстрадано народом. Смотрите на это. Агитирую вас за это. Агитирую. Прям вам об этом говорю. В стране сегодня огромные возможности. Что мы отключаем интернет в предвыборную кампанию?

– В 2020-м году отключали интернет на 4 дня.

– Если это повторится, отключим вообще. Пришел. Пообщался. Покорил юные сердца и пылкие умы. Александр Лукашенко – прирожденный оратор. Но еще и умелый управленец. Рожденный с определенными качествами, развивший политический бэкграунд. Надо много вводных, чтобы получился именно такой Президент. Правда, оппоненты создают другой образ. Сегодня столичное студенчество познакомилось, а многие открыли для себя настоящего Лукашенко.

Одно дело, когда ты смотришь это в интернете, в телевизоре, другое дело, когда ты это уже вживую видишь.

– Ваша реакция?

– Очень хорошо, что у нас такой глава государства.

– Очень важно для молодежи сейчас понимать, что в их руках будущее нашей страны. И я думаю, что многие ребята замотивированы, конечно же, на позитивные результаты, на действия.

На мировых саммитах «Лукашенко» звучит на разных языках и с разным акцентом. О нашем Президенте как и о белорусском образовании знают во многих уголках планеты. «В знак особой благодарности». Необычный подарок приготовили в МГЛУ для Президента. Подробности. 22 ноября глава государства встретился со студентами столичных вузов гуманитарного профиля на базе лингвистического университета. В зале 600 человек. Те, кто через несколько лет будут основными носителями смыслов и идей нашего общества. О перспективах национальной высшей школы докладывают ректор и министр образования. Лукашенко: надо существенно менять формы обучения. Подробности.

Тема важная, но разговор-то не сухой. Президент рассказал, как в Интернете стал полиглотом. Александр Лукашенко:

Слушай, я на французском, немецком, испанском шпарю так… Открой интернет, посмотри. Это продукт искусственного интеллекта. Вот так у нас и искажают реальность. А в итоге и мировоззрение. И как тут разберешься в тонкостях всегда сложной политики. Помочь призван «Открытый микрофон» с Президентом. Это уже третья встреча Первого со студенчеством страны. Первым был Витебск, затем – откровенный диалог с технарями столичных вузов, сегодня – гуманитарии.