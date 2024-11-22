Лукашенко – студентам вузов: требовать перемен просто, а вот обозначить и ещё сложнее их реализовать

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про чужие ценности тема поднята не случайной. Еще недавно Хеллоуин был в программе внеучебной работы вузов. А мы постоянно стремились сверять часы по циферблату чужих башен. В то время когда у нас есть своя Минская ратуша.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я предложил бы вам не стесняться высказывать свои идеи. Подробности.
Такие встречи, пожалуй, уникальная акция политической культуры Беларуси, которая у нас формируется. Но со времен вот этих кадров всегда низменна. Президент с народом ведет постоянный диалог. Теперь внимание к тем, ради кого то все эти перемены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Калi перамены, то якiя? Я помню 20-й год, сидели и пели песни на разных языках. Молодцы, это хорошо. Мешали учебному процессу, пришлось как-то вмешиваться, принимать решения. Понимаю вас. Любая зараза сразу же не исчезает. Что-то остается. Ну, я в кавычки беру «зараза», в шутку говорю. Поэтому давайте обсудим. Если перемены, то каких хотите вы перемен? Ну, может, какой-то я вам вопрос задам. Потому что требовать перемен просто. А вот их обозначить, а еще сложнее их потом реализовать. А реализовывать вам. Вы определитесь с главным вопросом, который может быть у каждого, и простой вопрос.
Вы на него ответите. Это тот момент. Просто делайте это как люди с высшим образованием. Культурно, без гвалта, без шума. Делайте так, чтобы не мешать другим. Потому что у каждого из вас разные точки зрения. И хотелось, чтобы вы не наступали друг на друга, даже не толкались, определяя и высказывая свои позиции и свою точку зрения. Но у нас такой период, повторяю, когда вы свободно, спокойно можете высказывать любую позицию, любую точку зрения, услышав ответ, 26-го – определить.