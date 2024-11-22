Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Про чужие ценности тема поднята не случайной. Еще недавно Хеллоуин был в программе внеучебной работы вузов. А мы постоянно стремились сверять часы по циферблату чужих башен. В то время когда у нас есть своя Минская ратуша. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я предложил бы вам не стесняться высказывать свои идеи. Подробности.

Такие встречи, пожалуй, уникальная акция политической культуры Беларуси, которая у нас формируется. Но со времен вот этих кадров всегда низменна. Президент с народом ведет постоянный диалог. Теперь внимание к тем, ради кого то все эти перемены.