«Время летит быстро, это правда» – Лукашенко посоветовал молодёжи не торопиться

Среди участников было немало будущих журналистов. Совет главы государства (не только для них) – осознанно подходить к выбору профессии и не менять изначально выбранную стезю. Для этого важен практикоориентированный подход в образовании, причем уже с первого курса. Чтобы студент понимал, чем придется заниматься в будущем. Но главный посыл Президента, что работать нужно не только по специальности, но и в родной стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошее образование дают, но образование мы даем нашим детям для нашей страны. Я же не зря об этом говорил: «перамены», «перамены». Некоторые переменились, сбежали туда. А сейчас толпами просят вернуться. Ну я то это знаю, в это погружен, я вынужден был создать комиссию. Возглавляет генеральный прокурор.

Ну всякое же было. Кто-то очумел, одурел, кого-то сагитировали. Он должен иметь право высказать свою позицию и, если ты не совершал преступление, вернуться домой. Даже если ты совершал преступление, отвечай по закону. Я не могу закрыть страну для их возврата. А все чаще и чаще, меня же информирую об этом, приходят на работу, даже в Польшу. Ты кто? Из Беларуси. Второсортный, там будешь посуду пока мыть. Они об этом пишут. Они уже открыто в сетях, посмотрите, об этом говорят. Ты второго сорта человек.

Но это у нас такая страна. Ты родной, неважно, какой национальности. У нас так люди воспитаны. Они обогреют, накормят и последнее отдадут для чужого человека. Там – нет. Особенно в Польше, как вы пример привели.

Надо все попробовать своими руками, но не советую пробовать так, чтобы потом не вернуться к тому, что ты потерял. Не торопитесь. Говорят, время летит быстро, это правда, но жизнь длинная. Не торопитесь, потому что уедете, корни обрубите и там будете все время второсортными людьми. Некоторые и нормально зарабатывают, но их убивает то, что они второго сорта люди.