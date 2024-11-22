Лукашенко: пропаганда чуждых ценностей, праздников, традиций нацелена прежде всего на студентов

Далеко ходить не надо, информационная война превратилась в одну из серьезнейших угроз суверенитету. Формировать информационное поле уже скоро будут нынешние студенты гуманитарного профиля, и это большая ответственность.

Участников встречи 22 ноября глава государства назвал коллегами, напомнив, что первое образование также получил по гуманитарному профилю. Как историку и политику со стажем в несколько десятков лет главе государства очевидно, что именно информация правит миром.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваше базовое образование открывает двери в самые разные сферы. И в этом плане нам есть о чем сегодня поговорить. У меня тоже к вам, возможно, возникнут вопросы. Все они так или иначе касаются темы информационного суверенитета. И не думайте, что ваше участие здесь незаметно.

В первую очередь на вас нацелена информационная пропаганда. Пропаганда чуждых ценностей, праздников, традиций, исторических концепций. И ее цель – оторвать вас от корней и заставить забыть свою историю. Мне важно видеть, как вы понимаете суть таких информационных диверсий. Это первая тема, которую хотелось бы сегодня обсудить.

Вторая – геополитика. Я открыт для обсуждения глобальных новостей, повестки и хочу знать, насколько глубоко вы погружены в нее. Мне важно понимать, как вы видите будущее Беларуси в меняющемся мире. Это ваше будущее, которое вы и будете строить завтра. И ваши дети.

Еще одной темой Президент обозначил перемены и подчеркнул, что требовать перемен просто, а вот определить и реализовать их сложнее. Тем более, что реализовывать придется молодежи.