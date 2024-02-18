Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается

Медицина, образование, сельское хозяйство: новые векторы для развития двустороннего сотрудничества открывают Беларусь и Республика Сербская Боснии и Герцеговины. Правительственная делегация этой страны во главе с президентом Милорадом Додиком находится с рабочим визитом в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспектив для сотрудничества немало, но одно из ключевых направлений – медицина. Сегодня зарубежные гости посетили Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Милораду Додику подробно рассказали о работе клиники и ее возможностях. Здесь уже прошли лечение более 20-ти сербских пациентов, около 30-ти – в ожидании операции. Белорусские медики, высокое мастерство которых известно по всему миру, готовы делиться знаниями и технологиями. Так, сегодня стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере трансплантологии – первое соглашение между странами в сфере медицины.

Милорад Додик, п резидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины: Находясь здесь, мы видим то необоснованное отношение Запада в плане введения санкций, которое Босния и Герцеговина не поддержала. И сейчас, будучи в Беларуси, понимаем, что страна развивается. Высокие результаты достигнуты не только в области медицины, но и в других сферах.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Сербской Боснии и Герцеговины и комитетом по здравоохранению мэрии города позволит поднять взаимоотношения наших систем здравоохранения на новый уровень, позволит, я надеюсь, увеличить количество пациентов, которые будут получать лечение в нашей стране, улучшит возможности подготовки кадров из Сербской Республики Боснии и Герцеговины в нашей стране.

В течение двух дней делегация Республики Сербской, в состав которой вошли министры научно-технического развития и образования, соцзащиты, сельского, лесного и водного хозяйства, посетит крупнейшие предприятия Беларуси. В планах найти точки соприкосновения в области промышленности, сельского хозяйства, образования, науки и не только.

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