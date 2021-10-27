Недоплатили более 8 млн рублей налогов. Фигурантов незаконного криптообменника задержали в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси перекрыт один из каналов финансирования незаконной протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из фигурантов, в том числе организатор, проживают в странах Евросоюза (Польше и Эстонии).

Как установили правоохранители, злоумышленники использовали специально созданный ресурс в интернете, через который можно было оформить заявку на обмен криптовалюты. Расчет за нее проводился преимущественно наличными деньгами. Из-за границы они переводились на постоянной основе в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций.

В ходе следствия изъято более двухсот тысяч долларов и 65 тысяч евро. А на счетах в банках заблокированы средства на сумму свыше 370 тысяч долларов. Трое жителей Беларуси заключены под стражу.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Для формирования заявки, чтобы получить наличные денежные средства, необходимо было оставить номер мобильного телефона, а также указать сумму. Затем оператор связывался по мессенджеру с покупателем и определял время приезда курьера. О масштабах данной схемы говорит тот факт, что дневная сумма оборота наличных денежных средств доходила до 300 тысяч долларов США.