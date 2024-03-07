«Все образовательные ресурсы уникальные». Узнали, как педагоги Солигорского колледжа разрабатывают научные пособия

Более тысячи учебных учреждений разного уровня работает в Минской области. Есть успехи как у педагогов, так и у учеников. Они не раз громко заявляли о себе на конкурсах и олимпиадах. В копилке у ребят награды разного достоинства. Педагоги внедряют новые подходы в обучении, разрабатывают программы. Как улучшают качество образования на Минщине и где готовят специалистов? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Учащиеся Солигорского государственного колледжа – постоянные призеры многочисленных профессиональных конкурсов не только района и области, но и даже республики. Иногда представляют наш регион и на международных проектах. Причем успешно. Свыше 30 образовательных блогов, виртуальный музей, проекты, книги и газеты. Педагогический состав колледжа разрабатывает научные пособия.