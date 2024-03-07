«Все образовательные ресурсы уникальные». Узнали, как педагоги Солигорского колледжа разрабатывают научные пособия
Более тысячи учебных учреждений разного уровня работает в Минской области. Есть успехи как у педагогов, так и у учеников. Они не раз громко заявляли о себе на конкурсах и олимпиадах. В копилке у ребят награды разного достоинства. Педагоги внедряют новые подходы в обучении, разрабатывают программы. Как улучшают качество образования на Минщине и где готовят специалистов? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Учащиеся Солигорского государственного колледжа – постоянные призеры многочисленных профессиональных конкурсов не только района и области, но и даже республики. Иногда представляют наш регион и на международных проектах. Причем успешно. Свыше 30 образовательных блогов, виртуальный музей, проекты, книги и газеты. Педагогический состав колледжа разрабатывает научные пособия.
Оксана Гуринович, методист Солигорского государственного колледжа:
Все образовательные ресурсы у нас уникальные, разработаны только нашими педагогами, авторские. Педагоги, когда их разрабатывают, повышают свой профессиональный уровень, свои компьютерные компетенции. Сейчас активно идет трансляция опыта среди учреждений образования.
Смотря на научные разработки своих педагогов, учащиеся и сами создают личные интеллектуальные проекты. Так, Арина Абашина изучала риски, ожидания и возможности для молодых специалистов на рабочем месте. Проводила анализ и делала аналитику. Работа отмечена на высоком уровне.
При обучении применяют новейшие технологии. В Солигорском колледже рассказали, как готовят профессионалов – подробности здесь.
Есть достижения и в спорте. Четыре года подряд колледж забирает Кубок первенства на Минской областной спартакиаде. Волейбол, баскетбол и многоборье – ребята показывают высший класс во многих направлениях. А еще здесь работает 28 объединений по интересам. Танцевальные, спортивные и духовно-нравственные направления. Найти хобби по душе может каждый.
Подробности в видео.