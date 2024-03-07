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Как понять, что человек зависим от покупок? Психолог рассказал, что такое шопоголизм

07 марта 2024 12:46
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Современный человек бессилен перед искушениями, которые навязывает социум, и совершает порой абсолютно бесполезные покупки. Шопоголизм уже признан психическим заболеванием. Как понять, что зависимость от покупок есть, и что с этим делать? Спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии психолог Денис Северов.

Как понять, что человек зависим от покупок? Психолог рассказал, что такое шопоголизм-1

Александр Меженный, ведущий:
Речь не о том, что это бесполезно. Может быть, человек покупает и полезные, нужные ему вещи, но очень много. Шопоголизм – это про это? Или именно про бесполезные покупки?

Как понять, что человек зависим от покупок? Психолог рассказал, что такое шопоголизм-4

Денис Северов, психолог:
История даже не про полезность и бесполезность. Она, скорее, про компульсивность как следствие закрыть какую-то внутреннюю потребность. Шопоголизм – когда человек совершил покупку или серию покупок, у него по итогу идет разочарование. У него есть иллюзия получения счастья, получения сератонино-дофаминового гормона. По итогу он получает лишь разочарование, часто чувство вины, стыд.

Шопоголизм – скорее, термин 1990-х, а сейчас в связи с развитием масс-маркетов появляется такой термин, как ониомания, когда мы начинаем скроллить в телефоне и совершаем покупки.

Подробности в видеоматериале.

# Психология # общество # Александр Меженный # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Денис Северов

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