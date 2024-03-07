При обучении применяют новейшие технологии. В Солигорском колледже рассказали, как готовят профессионалов

Более тысячи учебных учреждений разного уровня работает в Минской области. Есть успехи как у педагогов, так и у учеников. Они не раз громко заявляли о себе на конкурсах и олимпиадах. В копилке у ребят награды разного достоинства. Педагоги внедряют новые подходы в обучении, разрабатывают программы. Как улучшают качество образования на Минщине и где готовят специалистов? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Cолигорский государственный колледж. Здесь готовят специалистов, которые востребованы в разных сферах. От учителя и воспитателя до слесаря-ремонтника и фрезеровщика. В учреждении делают образовательный процесс глубоким, а учеба во многом практикоориентированная.

Елена Хамицевич, директор Солигорского государственного колледжа:

Солигорский государственный колледж путем реорганизации был образован в 2015 году. В данном учреждении образования ведется подготовка по двум направлениям: профессионально-технического и среднего специального. «Все образовательные ресурсы уникальные». Узнали, как педагоги Солигорского колледжа разрабатывают научные пособия – подробности здесь.

Обучение здесь разноуровневое. Кто хочет стать учителем, получают среднее-специальное образование. А кто выбрал для себя путь мастера на все руки, идут на профессионально-техническое. Елена Хамицевич:

В этом году мы увеличили набор на 25 человек по специальности «Дошкольное обучение». На уровне профессионально-технического который год у нас востребованы такие квалификации, как электрослесарь, слесарь-дежурный по ремонту оборудования, электромонтер, слесарь-ремонтник, токарь, токарь-фрезеровщик.