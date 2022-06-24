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Президент прибыл в Санкт-Петербург. В графике Лукашенко – рабочая встреча с губернатором Бегловым

24 июня 2022 13:33
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24 июня продолжается визит Президента Беларуси в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Подмосковье, где вчера и сегодня лидеры общались неформально.

Президент прибыл в Санкт-Петербург. В графике Лукашенко – рабочая встреча с губернатором Бегловым-1

На 25 июня запланированы официальные переговоры глав Беларуси и России. Пройдут они в Санкт-Петербурге, где менее получаса назад приземлился белорусский борт № 1. Сегодня в графике Александра Лукашенко – рабочая встреча с губернатором северной столицы России Александром Бегловым.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Александр Беглов # Фотофакт

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