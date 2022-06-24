Нельзя долго быть на солнце. Стоит ли переживать из-за появления новых родинок?

Нет ни одного человека, который не обращал внимания на свои родинки или веснушки. Одних это беспокоит, а другие не только принимают себя, но и видят в этом индивидуальность. Мы решили разобраться, почему на коже появляются новообразования и какие из них следует удалять.

Наследственность – тоже одна из причин появления родимых пятен на теле в определенном месте и может быть заложена в ДНК человека. А вот провоцирующими факторами роста могут быть стрессы, гиппо- и авитаминоз, воздействие солнца, беременность и гормональные перестройки организма.

Александра Мытникова:

Проблема родинок начала меня беспокоить после 20-летия, так как я заметила, что родинки начали меняться, они стали более выпуклые. Я любительница солнечного отдыха, очень люблю загорать, посещать солярий. И как раз недавно узнала, что это очень вредно для здоровья. Была ситуация, был отдых на море, я очень продолжительное время проводила на солнце, из-за чего мне стало плохо. Как оказалось, я посетила врача, мне было плохо из-за того, что у меня родинки.

Лидия Кривоносова:

Людям с большим количеством родинок и пигментных пятен не рекомендуется пребывать длительно на солнце. Если принято иное решение, то необходимо помнить о мерах предосторожности: загорать в относительно безопасное время – с 8 до 10 утра и после 16 часов, обязательно использовать солнцезащитный крем с высокой степенью защиты.

Большинство родимых пятен безопасны и не требуют лечения, но важно наблюдать за внешними изменениями и незамедлительно обращаться к врачу, если родинки изменяют свою форму либо воспаляются. Если речь заходит про удаление, то в этом мнения специалистов однозначны. Рекомендуют вывести только те пятна, которые располагаются в том месте, где могут часто травмироваться.