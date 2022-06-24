«Старался сохранить максимальное количество оригинальных деталей» Любитель отреставрировал милицейский мотоцикл «Урал»

Накануне фестиваля «Кола часу» мы решили заглянуть в гости к одному из самых активных участников. В прошлом профессиональный футболист Александр Заяц сейчас все свободное время «реанимирует» винтажные мотоциклы. Каждый такой тест-драйв – словно путешествие во времени. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Кайф! Даже не могу объяснить, это старая техника, которая вновь ожила, поэтому ты просто получаешь от этого удовольствие.

Свой «Урал» Александр перебрал и собрал заново, как говорится, от винтика до винтика. Почти все детали родные. За некоторыми оригинальными запчастями той эпохи пришлось поохотиться. На такую капитальную реставрацию ушел год.

Александр Заяц, реставратор ретромотоциклов:

4 года назад мне товарищ предложил купить мотоцикл его отца. Это был милицейский «Урал», вот он, я согласился. Он был немножко в другом состоянии. Пришлось немножко его доработать. Вот как-то сделал, получилось, понравилось. И далее уже пошли другие проекты. Начал интересоваться, читать, смотреть, ездить по выставкам. Ну и в этом году я уже сделал вот этот мотоцикл «Урал» М-63. 1967 год. Полная реставрация. Старался сохранить максимальное количество оригинальных деталей. Потому что это очень важно при реставрации. Конечно, покраска уже современная. Двигатель сделан на современных деталях. Было найдено что-то в России, что-то в Беларуси. Просил друзей, знакомых, что-то привозили, пересылали. Отправлял на хромирование, красили, делали. Я не знаю, сколько они стоят на данный момент, я знаю, что самое дорогое, что ты сюда вкладываешь, это желание, душу, время. Вот это самое дорогое. Конечно, финансы имеют значение, но, тем не менее, потихоньку делается все.

Еще один эксклюзив в личной коллекции – милицейский «Урал». Работа по его восстановлению была менее кропотливой. Понадобилось вернуть оригинальные цвета. Глушитель, мигалки и даже рация здесь сохранились родные.

Александр Заяц:

Чтобы понимать, что он комплектный, здесь стоит рация «Виола-А», это ставилось именно на эти модели, далее там стоит сирена, которая приводится приводом от нажатия на педаль, от маховика, также стоят мигалки, которые попеременно работают включением тумблера. Сейчас мотоцикл на обычных гражданских номерах. ГАИ останавливает часто. Но только чтобы сфотографировать.

Александр Заяц:

Он с современными документами, два цвета указаны. Меня, конечно же, останавливают, но останавливают просто поинтересоваться и посмотреть на эту технику. То есть нет такого, чтобы начали проверять, и я еду дальше.

Несмотря на солидный возраст, все мотоциклы способны добраться до фестиваля своим ходом. Но некоторые владельцы так холят и лелеют свои раритеты, что для дальних поездок не скупятся на эвакуатор. И вот «Уралы» Александра уже на месте. Как только выставка начинает работу, находится немало экспертов, готовых со знанием дела оценить масштаб и уровень реставрации. Яна Шипко, корреспондент:

Вам понравилась работа?

О, это вообще шикарно. Столько денег вложено хозяином, я так понимаю.

Александр Заяц:

Здесь помимо того, что есть просто зрители, есть люди, которые действительно приходят, которые разбираются в технике. И когда ты можешь ответить на все их вопросы, ты знаешь, что ты сделал это правильно, качественно, конечно, этим можно гордиться. Это доставляет истинное удовольствие. У некоторых – целые коллекции. В Беларуси состоялся фестиваль любителей ретромотоциклов «Кола часу». Подробнее здесь.

Год работы не прошел даром. Александр выиграл в номинации «Лучшая реставрация мотоцикла». Профессиональное признание приятно, но вдохновляет на новые проекты желание притормозить то самое «Кола часу», сохранив в современности культовые мотоциклы – символы своей эпохи. Алескандр Заяц:

Самая главная отдача и самая главная победа – то, что люди приходят, смотрят эту технику, уделяют внимание. Это эмоции, то есть моя победа – это радость людей, которые видят мою работу.

По соседству на выставочной площадке еще один патрульный «Урал». В советские годы его прозвали «догонялка» или «перехватчик». Уйти от такого помощника автоинспекторов у мотонарушителей не было шансов. Как и подобает служебному транспортному средству, он отличался ярким «канареечным» цветом, был оборудован рацией, громкоговорителем и мигалками. Яна Шипко, корреспондент:

Чем вам вообще нравятся именно ретромотоциклы?