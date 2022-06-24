История началась в далёком 1581-м. Побывали в Полоцком иезуитском коллегиуме. Посмотрите, что там необычного

Ученье – свет, а путешествие – развитие. Объединяем приятное с полезным и держим путь в Полоцкий государственный университет. Сегодня в этих стенах грызут гранит науки студенты двух факультетов – гуманитарного и информационных технологий.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Интересно, что у студентов существует своя традиция: чтобы экзамен сдать на отлично, а учеба всегда была легкой, нужно обойти эту скульптуру по часовой стрелке и дотронуться до его свитков. Жемчужина Полоцка. Алмаз образования. Славная история началась в далеком 1581-м. С разрешения Стефана Батория на островке Западной Двины основывают иезуитский коллегиум. Перед нами блистают корпуса конца XVIII – начала XIX веков. Пожары, войны не пощадили деревянные здания. Иезуиты приглашают на большую стройку лучших архитекторов Западной Европы. Они возводят каменные корпуса, жилые помещения. Интерьеры хранят память.

Егор Лазаренок, сотрудник туристического центра Полоцкого государственного университета:

Здесь высокие потолки и толстые стены, в некоторых местах коллегиума они достигают до 2,5 метра. В конце XVIII века сюда, в Полоцк, прибывает российская императрица Екатерина II, дабы посмотреть на работу ордена иезуитов. Это ее действительно впечатлило. Ее путь пролегал по одной из таких лестниц. Она была деревянная, но уже ближе ко второй половине XIX века, во времена кадетского корпуса, лестница стала чугунной. В 1812-м указом Александра I Полоцкий коллегиум преобразован в академию, которая просуществовала восемь лет и стала первым высшим учебным заведением в нашей стране. Здесь были богатейшая библиотека, типография, учреждение для подготовки монахов. Расписание предметов впечатлило бы новое поколение. Егор Лазаренок:

Обучали древнегреческому языку, латыни, физике, химии, основам философии, теологии, также истории Древней Греции и Древнего Рима. Также они изучали верховую езду, плавание, гимнастику.

Город в городе. В такой красоте и достатке грех было не сдавать зачеты. Полоцкому коллегиуму принадлежали многие фольварки, продуктами он был обеспечен сполна. Вокруг благоухал фруктовый сад. Были свои амбары, конюшня, каретная, пекарня, коптильня, медоварня, квасоварня, мастерские и суконная фабрика. Учись – не хочу. Егор Лазаренок:

В свое время в Полоцком коллегиуме была огромная картинная галерея. Более 2 000 работ известных художников, таких как Рубенс, Тициан, также здесь были представлены работы и выпускников данного учреждения – Иван Хруцкий, Валентий Ванькович, Федор Толстой. Нанесен специальный материал, который позволяет выдерживать влагу, ветер, мороз и тем самым радовать гостей, студентов. Университетский дворик манит туристов не только свиданием с искусством. Здесь есть волшебный колодец. В былые времена он обеспечивал коллегиум водой. Оригинальная кладка, железные скобы, глубина в 26 метров на уровне Западной Двины впечатляют. Если мудрецу шепнуть о своем желании и бросить монетку, сбудется, даже не сомневайтесь.

Егор Лазаренок:

Университетские часы каждый день с 9:00 до 14:00, в течение каждого часа оттуда выходят фигурки с представителями образования – Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Петр Скарга, первый ректор коллегиума, два собирательных образа – образ профессора и студента. Существует традиция, когда выпускники выходят через этот внутренний дворик, подкидывают конфедератки, и запускаются часы как завершение студенческой жизни, и начинается такая реальная жизнь.