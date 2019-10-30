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Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»

30 октября 2019 10:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах обратил внимание на то, что научная деятельность медиков должна быть максимально приближена к практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Несмотря на оптимистичные показатели, Президент предупредил, что осведомлен о проблемах, которые есть в центре. И они просто недопустимы. Речь идет об ожидании операций. Ведь для людей с онкологией время имеет жизненно важное значение. 

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот центр критикуют: прозрачной очередности здесь нет. Кто там решит, так и будет по операциям. Люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться в онкологическом центре. Или вы это не знаете? И притом, это же не моя выдумка и не спецслужбы. Это его работники рассказывают.

Я уже предупреждал всех накануне визита Президента. Здесь работают люди. Спокойно работают, с врачами, с младшим, средним, старшим персоналом, в Министерстве здравоохранения работают специальными методами. И они мне докладывают возмущение людей, даже врачей и медсестер. Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди и прозрачности очереди нет? В то время как Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной.

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»-4

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»-6

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»-8

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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