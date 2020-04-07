Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье» Возвращаемся к тому же карантину. Президент говорит про нашу тактику, которую менять не будем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. А фронтом не получится, дорогие мои, фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Если Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее: у них 1,5 триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой – знаете, в каком смысле… Если Россия себе может позволить, и то, знаете: к горячему прикоснулись и назад – вроде бы закрыли Москву, регион, а вроде бы и не закрыли, вроде бы ввели карантин, а вроде бы и нет. И это при тех огромных запасах, которые у нее есть. И то они понимают, что эти запасы могут исчезнуть за несколько месяцев. Поэтому экономика должна работать. И вообще надо думать, какую пользу принесет вот это фронтальное наступление. Я считаю – никакой, только вреда.