Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»
Возвращаемся к тому же карантину. Президент говорит про нашу тактику, которую менять не будем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. А фронтом не получится, дорогие мои, фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Если Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее: у них 1,5 триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой – знаете, в каком смысле… Если Россия себе может позволить, и то, знаете: к горячему прикоснулись и назад – вроде бы закрыли Москву, регион, а вроде бы и не закрыли, вроде бы ввели карантин, а вроде бы и нет. И это при тех огромных запасах, которые у нее есть. И то они понимают, что эти запасы могут исчезнуть за несколько месяцев. Поэтому экономика должна работать. И вообще надо думать, какую пользу принесет вот это фронтальное наступление. Я считаю – никакой, только вреда.
Запереть людей в квартирах, как тут некоторые и в правительстве мне предлагали. Это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем. В течение суток никого не будет на улице, это я вам гарантирую. Вы этого хотите? Вы считаете, что это метод борьбы с этим? Я считаю, нет. И потом – мы открытая страна и открытая экономика, и общество у нас открытое, как бы мы не пытались закрыться. И мы не можем фронтами идти с запада и с востока на Минск, чтобы закрыть, изолировать, перевести всех на карантин. Мы этого сделать не сможем! Я вам говорю как Президент.
Мы изначально избрали (и ВОЗ это одобрил) очаговую тактику борьбы. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. Мы увидели, что вирус этот был завозной, поэтому нам надо было там проконтролировать ввоз этого вируса. И если бы мы тогда (уже министр соглашается) не сделали это (и он предлагал это – надо отдать должное), если бы мы тогда не стали в аэропортах, на границе и прочее контролировать людей, сортировать, а потом, как вы говорите, первого этого уровня, мы бы имели сегодня в стране пандемию. И не психоз бы имели, а реальные, материальные, бешеные проблемы.