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Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

07 апреля 2020 18:06
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Новости Беларуси. Наш сюжет – своеобразный портрет героев нашего времени, тех, кто сегодня находится на передовой – это медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не взирая на установленные рабочие часы, они сражаются с коронавирусом и борются за жизни.   

Кристина Федорович связалась с теми, кто уже выздоровел и кто еще находится под наблюдением врачей.

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели-1

Ольга Торганова:   
Симптомов у меня практически нет, я жду выписки. Хотелось бы поблагодарить врачей, медсестер, а также санитарок за очень уважительное отношение. Добрые, отзывчивые, всегда приходят на помощь и вовремя сообщают всю информацию о моем здоровье, по анализам. Вот такие у нас условия: очень все хорошо, уютно.   

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Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели-4

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели-6

Ольга 22 дня назад попала в изоляционный бокс инфекционной больницы. Рейс Париж – Минск, тест на COVID-19 (при этом никаких жалоб) – и, увы, положительный результат. Со временем появилась небольшая температура, кашель, боль в глазах и потеря обоняния.

Сегодня девушка чувствует себя хорошо и говорит простое человеческое спасибо белорусским медикам – тем, кто в сегодняшней ситуации на передовой.   

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели-9

Можете, пожалуйста, рассказать, как проходило лечение?

Что касается работы медиков, могу сказать, что все очень профессионально. Наблюдение велось в постоянном режиме, в любой момент была возможность обратиться с вопросами или за помощью.   

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Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели-12

А это наш диалог с одним из выздоровевших. Парень – студент БГУ, около двух недель был пациентом инфекционки. Повторный тест оказался отрицательным, а значит, враг побежден.  

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели-15

Кстати, всему движению медиков, проделанного со мной, ставлю 10! Все спокойно, цивильно, вежливо и со всеми объяснениями. А главное, стерильно!  

Врачи ведут себя спокойно, даже уверенно, вежливые, на вопросы: «А вам не страшно?» шутят: «Что? А кто вас лечить будет?»   

# Коронавирус # общество # Кристина Федорович # Ольга Торганова # Фотофакт

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