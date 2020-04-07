Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день. Новые цифры он озвучивает на совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране госпитализированы 794 человека. З1 – на искусственной вентиляции легких.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»

Виктория Ходосок, СТВ:

За все время сделаны десятки тысяч тестов. Для этого задействованы 13 лабораторий. Да, цифра растет. И этого не избежать. Но катастрофы нет – говорит Президент. Медики свою работу делают. Но что поражает, точнее – кто? Люди. Те, кого отправляют на самоизоляцию. Не просто же так! Порядок будут ужесточать. У депутатов уже есть предложения.