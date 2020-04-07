Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день. Новые цифры он озвучивает на совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране госпитализированы 794 человека. З1 – на искусственной вентиляции легких.
У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»
Виктория Ходосок, СТВ:
За все время сделаны десятки тысяч тестов. Для этого задействованы 13 лабораторий. Да, цифра растет. И этого не избежать. Но катастрофы нет – говорит Президент. Медики свою работу делают. Но что поражает, точнее – кто? Люди. Те, кого отправляют на самоизоляцию. Не просто же так! Порядок будут ужесточать. У депутатов уже есть предложения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы видите, а врачи – вы видите, что этот человек за неделю, я не говорю – больницы, а вот первого, второго уровня, нормальный один тест, может, и второй сделали – нет у него положительного теста. Зачем вы его там держите? Я просто публично вам говорю, чтобы вы понимали мое требование. Это, во-первых, недешево. А во-вторых, не надо занимать эти места – они, не дай Бог, пригодятся.
Точно так и в больницах: если вы видите, что человек нормальный, у него положительного нет теста, отрицательный показатель – не держите его там.