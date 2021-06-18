Прямой эфир

«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой

18 июня 2021 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Какими были ваши первые дни после родов? Мы не будем сейчас говорить о радости, счастье, любви – это все понятно. Какие негативные изменения вы заметили в себе? Может быть, почувствовали усталость, апатию, нарушение сна, упадок сил?

«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой-1

Екатерина Дацук, кондитер:
У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия. Началось все с шестого месяца. Во-первых, я почувствовала нарушение сна, а во-вторых – нежелание чего-то делать.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это может быть просто усталость. Ребеночек плачет – это же понятно.

Екатерина Дацук:
Это было еще до родов. На шестом месяце беременности. И уже послеродовая депрессия. Я думала: сейчас, ребеночек родится, все наладится, я буду заниматься им. Но все продолжилось еще хуже.

Елена Кругликова:
А как было? Вот вы родили…

Екатерина Дацук:
Какое состояние было? Плохое. Не было ни чувства радости. Как говорится? Проснется материнский инстинкт – его тоже не было, к сожалению, потому что состояние было угнетающее.

«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой-4

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Есть ли какие-то факторы? Вы уставали, много работали, просто боялись?

Екатерина Дацук:
Почему это произошло? Я вижу первую причину – это генетика.

Елена Кругликова:
У вас склонность генетическая?

Екатерина Дацук:
Да, генетическая склонность. Во-вторых, я была всегда ответственным человеком.

Алеся Лакина:
Может, вы сами себе накрутили эту депрессию?

Екатерина Дацук:
Нет.

Алеся Лакина:
Как бы, я ответственная, я должна, и из-за этого у вас возникло такое чувство?

«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой-7

Екатерина Дацук:
Я думаю, что нет.

Александра Каштанова:
У вас появился ребенок. Вы остались с ним один на один? Или, может, ваш супруг помогал, родители, близкие, друзья? Как все происходило?

Екатерина Дацук:
Конечно, это помощь, в первую очередь, близких родственников – муж, мама, сестра – все помогали.

Александра Каштанова:
И все равно, вас не обошло стороной это состояние?

Екатерина Дацук:
Нет.

«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой-10

Алеся Лакина:
Возможно, возникло то чувство, когда женщина беременная, она такая счастливая, вокруг нее вертится весь мир – мамы, бабушки, дедушки, муж. А когда рождается ребенок, женщина уже не в центре вселенной, она понимает, что все внимание теперь приковано к ребеночку. Может быть, это просто каприз и привлечение к себе внимания?

Екатерина Дацук:
Так у меня это было и до родов.

Елена Кругликова:
Вы сказали про генетическую предрасположенность. У кого она была у вас?

Екатерина Дацук:
По папиной линии у всех женщин была склонность именно к депрессии.

Александра Каштанова:
Как вы вышли из этой ситуации?

Екатерина Дацук:
Элементарно – это антидепрессанты.

Александра Каштанова:
Немедикаментозно сложно бороться с этим?

Екатерина Дацук:
Бывает, люди, которые обращаются к психологу, и бывает еще психотерапевт, правильно?

«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой-13

Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:
Есть психолог, психотерапевт и психиатр. У всех свои функции.

Екатерина Дацук:
Это все разные врачи, правильно я понимаю?

Улия Шамхорская:
Да, безусловно. Медикаменты не выписывает психолог, их выписывают либо психотерапевт, либо психиатр. Психиатр в большей степени занимается серьезными заболеваниями, и это чаще всего психозы. Есть бэби-блюз, он после родов, где-то в течение недели. Это гормональная перестройка происходит у женщины в организме. Это нормально – печаль, это мне радостно, это нерадостно и так далее. Эта ситуация в течение недели выравнивается. Все, что идет после, – это уже депрессия, и она может длиться до трех лет без помощи специалиста. Депрессия может дальше перейти в послеродовой психоз – тогда, когда ситуации заканчиваются не очень хорошо.

# Беременность и роды # общество # Елена Кругликова # Екатерина Дацук # Алеся Лакина # Александра Каштанова # Улия Шамхорская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вы, как всегда, заступаете на передовую». Александр Лукашенко обновил местную вертикаль власти
18 июня 2021 09:33

«Вы, как всегда, заступаете на передовую». Александр Лукашенко обновил местную вертикаль власти

Пантолеты, кроссовки и даже домашние тапочки. Эту удобную обувь можно купить в «Марко»
18 июня 2021 08:56

Пантолеты, кроссовки и даже домашние тапочки. Эту удобную обувь можно купить в «Марко»

Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация. Как хотели заработать на госперевороте?
18 июня 2021 08:51

Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация. Как хотели заработать на госперевороте?