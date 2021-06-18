«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Какими были ваши первые дни после родов? Мы не будем сейчас говорить о радости, счастье, любви – это все понятно. Какие негативные изменения вы заметили в себе? Может быть, почувствовали усталость, апатию, нарушение сна, упадок сил?
Екатерина Дацук, кондитер:
У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия. Началось все с шестого месяца. Во-первых, я почувствовала нарушение сна, а во-вторых – нежелание чего-то делать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это может быть просто усталость. Ребеночек плачет – это же понятно.
Екатерина Дацук:
Это было еще до родов. На шестом месяце беременности. И уже послеродовая депрессия. Я думала: сейчас, ребеночек родится, все наладится, я буду заниматься им. Но все продолжилось еще хуже.
Елена Кругликова:
А как было? Вот вы родили…
Екатерина Дацук:
Какое состояние было? Плохое. Не было ни чувства радости. Как говорится? Проснется материнский инстинкт – его тоже не было, к сожалению, потому что состояние было угнетающее.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Есть ли какие-то факторы? Вы уставали, много работали, просто боялись?
Екатерина Дацук:
Почему это произошло? Я вижу первую причину – это генетика.
Елена Кругликова:
У вас склонность генетическая?
Екатерина Дацук:
Да, генетическая склонность. Во-вторых, я была всегда ответственным человеком.
Алеся Лакина:
Может, вы сами себе накрутили эту депрессию?
Екатерина Дацук:
Нет.
Алеся Лакина:
Как бы, я ответственная, я должна, и из-за этого у вас возникло такое чувство?
Екатерина Дацук:
Я думаю, что нет.
Александра Каштанова:
У вас появился ребенок. Вы остались с ним один на один? Или, может, ваш супруг помогал, родители, близкие, друзья? Как все происходило?
Екатерина Дацук:
Конечно, это помощь, в первую очередь, близких родственников – муж, мама, сестра – все помогали.
Александра Каштанова:
И все равно, вас не обошло стороной это состояние?
Екатерина Дацук:
Нет.
Алеся Лакина:
Возможно, возникло то чувство, когда женщина беременная, она такая счастливая, вокруг нее вертится весь мир – мамы, бабушки, дедушки, муж. А когда рождается ребенок, женщина уже не в центре вселенной, она понимает, что все внимание теперь приковано к ребеночку. Может быть, это просто каприз и привлечение к себе внимания?
Екатерина Дацук:
Так у меня это было и до родов.
Елена Кругликова:
Вы сказали про генетическую предрасположенность. У кого она была у вас?
Екатерина Дацук:
По папиной линии у всех женщин была склонность именно к депрессии.
Александра Каштанова:
Как вы вышли из этой ситуации?
Екатерина Дацук:
Элементарно – это антидепрессанты.
Александра Каштанова:
Немедикаментозно сложно бороться с этим?
Екатерина Дацук:
Бывает, люди, которые обращаются к психологу, и бывает еще психотерапевт, правильно?
Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:
Есть психолог, психотерапевт и психиатр. У всех свои функции.
Екатерина Дацук:
Это все разные врачи, правильно я понимаю?
Улия Шамхорская:
Да, безусловно. Медикаменты не выписывает психолог, их выписывают либо психотерапевт, либо психиатр. Психиатр в большей степени занимается серьезными заболеваниями, и это чаще всего психозы. Есть бэби-блюз, он после родов, где-то в течение недели. Это гормональная перестройка происходит у женщины в организме. Это нормально – печаль, это мне радостно, это нерадостно и так далее. Эта ситуация в течение недели выравнивается. Все, что идет после, – это уже депрессия, и она может длиться до трех лет без помощи специалиста. Депрессия может дальше перейти в послеродовой психоз – тогда, когда ситуации заканчиваются не очень хорошо.