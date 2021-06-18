«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Какими были ваши первые дни после родов? Мы не будем сейчас говорить о радости, счастье, любви – это все понятно. Какие негативные изменения вы заметили в себе? Может быть, почувствовали усталость, апатию, нарушение сна, упадок сил?

Екатерина Дацук, кондитер:

У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия. Началось все с шестого месяца. Во-первых, я почувствовала нарушение сна, а во-вторых – нежелание чего-то делать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это может быть просто усталость. Ребеночек плачет – это же понятно. Екатерина Дацук:

Это было еще до родов. На шестом месяце беременности. И уже послеродовая депрессия. Я думала: сейчас, ребеночек родится, все наладится, я буду заниматься им. Но все продолжилось еще хуже. Елена Кругликова:

А как было? Вот вы родили… Екатерина Дацук:

Какое состояние было? Плохое. Не было ни чувства радости. Как говорится? Проснется материнский инстинкт – его тоже не было, к сожалению, потому что состояние было угнетающее.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Есть ли какие-то факторы? Вы уставали, много работали, просто боялись? Екатерина Дацук:

Почему это произошло? Я вижу первую причину – это генетика. Елена Кругликова:

У вас склонность генетическая? Екатерина Дацук:

Да, генетическая склонность. Во-вторых, я была всегда ответственным человеком. Алеся Лакина:

Может, вы сами себе накрутили эту депрессию? Екатерина Дацук:

Нет. Алеся Лакина:

Как бы, я ответственная, я должна, и из-за этого у вас возникло такое чувство?

Екатерина Дацук:

Я думаю, что нет. Александра Каштанова:

У вас появился ребенок. Вы остались с ним один на один? Или, может, ваш супруг помогал, родители, близкие, друзья? Как все происходило? Екатерина Дацук:

Конечно, это помощь, в первую очередь, близких родственников – муж, мама, сестра – все помогали. Александра Каштанова:

И все равно, вас не обошло стороной это состояние? Екатерина Дацук:

Нет.

Алеся Лакина:

Возможно, возникло то чувство, когда женщина беременная, она такая счастливая, вокруг нее вертится весь мир – мамы, бабушки, дедушки, муж. А когда рождается ребенок, женщина уже не в центре вселенной, она понимает, что все внимание теперь приковано к ребеночку. Может быть, это просто каприз и привлечение к себе внимания? Екатерина Дацук:

Так у меня это было и до родов. Елена Кругликова:

Вы сказали про генетическую предрасположенность. У кого она была у вас? Екатерина Дацук:

По папиной линии у всех женщин была склонность именно к депрессии. Александра Каштанова:

Как вы вышли из этой ситуации? Екатерина Дацук:

Элементарно – это антидепрессанты. Александра Каштанова:

Немедикаментозно сложно бороться с этим? Екатерина Дацук:

Бывает, люди, которые обращаются к психологу, и бывает еще психотерапевт, правильно?