Как понять, что у женщины послеродовая депрессия? Объясняет психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как женщине понять, что у нее депрессия? Говорят: ленишься, лентяйка. Когда надо бить тревогу? У нее депрессия – как это понять? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

И не ей самой, а близким. Какие есть признаки?

Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:

Близкие могут обратить внимание на то, что женщина не высыпается. Помимо этого – проблемы с настроением, ей не хочется двигаться, общаться ни с какими людьми, ни с родственниками, ни с друзьями. Ее не радует то, что раньше радовало. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может быть, это обычная усталость?