Как понять, что у женщины послеродовая депрессия? Объясняет психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как женщине понять, что у нее депрессия? Говорят: ленишься, лентяйка. Когда надо бить тревогу? У нее депрессия – как это понять?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
И не ей самой, а близким. Какие есть признаки?
Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:
Близкие могут обратить внимание на то, что женщина не высыпается. Помимо этого – проблемы с настроением, ей не хочется двигаться, общаться ни с какими людьми, ни с родственниками, ни с друзьями. Ее не радует то, что раньше радовало.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может быть, это обычная усталость?
Улия Шамхорская:
Нет. Когда у человека усталость, он может отдохнуть, поспать, завтра проснуться и идти дальше. На самом деле, это изо дня в день одно и то же состояние, когда полное бессилие, ничего не хочется делать, абсолютно снижается чувствительность ко всему, эмоций практически нет, полнейшая апатия ко всему, что происходит вокруг. Нет интереса к жизни, не хочется за собой ухаживать, не хочется ничего делать – просто лежать и все. Плюс ко всему идут сомнения касательно компетенции материнства: я плохая мама, я, наверное, не очень хорошо смотрю за своим ребенком, я не справляюсь. Почему у моего мужа ребенок не плачет, а у меня, когда я с ним 24/7, все время рыдает? Что не так со мной?
«У меня была и дородовая, и послеродовая депрессия». Женщина рассказала, как справилась с этой проблемой – читайте здесь.