«Вы, как всегда, заступаете на передовую». Александр Лукашенко обновил местную вертикаль власти

Новости Беларуси. Александр Лукашенко согласовал 18 июня назначение новых руководителей местных исполнительных органов, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением.

Особое внимание Президент обратил на решение кадровых вопросов на местах.

Александр Лукашенко:

Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив – установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше – принимайте решения.

При этом, по словам главы государства, при назначении новых кадров не стоит опираться исключительно на «своих людей», с которыми работали в предыдущих должностях.

Александр Лукашенко:

Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику.

Экономика районов, куда назначены новые руководители, имеет в основном сельскохозяйственный профиль.

Александр Лукашенко:

Обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все.

Нынешний первый зампредседателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец возглавит Пинский горисполком, а его должность в Бресте займет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

Александр Лукашенко:

Пинск для нас – очень важный город. На особом контроле. Поэтому я на вас очень рассчитываю. Проблемы, которые там были, никуда не делись. Процентов на 25-30 они остались. И вы должны их увидеть и решить.

Еще один сотрудник Брестского облисполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Карпенко уедет руководить Барановичским райисполкомом.

Глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов пошел на повышение: Президент согласовал его назначение председателем Витебского горисполкома.

На должность председателя Мостовского райисполкома согласован Андрей Санько, директор районного сельхозпредприятия «Гудевичи».

Нынешний председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый возглавит Горецкий район. На его место согласована председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

Обновлено районное руководство и в Минске. На должность главы администрации Ленинского района столицы согласован Роман Мельник. В прошлом он долгое время руководил главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД.

Александр Лукашенко:

Главой администрации Ленинского района вам работы хватит – не меньше, чем в милиции. Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил: у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что «а, вот Лукашенко делает ставку на военных». У нас тут десять человек, и только один – военный.