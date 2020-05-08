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Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»

08 мая 2020 20:43
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Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

История, священная для страны. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землёй с мест воинских захоронений

Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»-1

Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. 

Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»-4

Сегодня очень важная акция прошла. Но главное наше мероприятие, традиционное, конечно, завтра – парад. Правда, военнослужащие на нем обычно выступают в качестве участников. В качестве зрителей их туда никогда не приглашали. Как вы считаете?  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я понял ваш упрек. Действительно, так. Я не думаю, что в качестве зрителей военных не было. Я всегда там наблюдал военных. Но, наверное, вы правы. Это очень интересная мысль, что военнослужащие всегда были главными действующими лицами на этом параде. Мы как-то забывали, что там тысячи людей остаются вне парада, у телевизоров. Но никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Вы это, наверное, имели в виду. Мы постараемся исправить эту ситуацию.

Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»-7

Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»-9

Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»-11

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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