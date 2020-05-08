Президент: «Никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Постараемся исправить эту ситуацию»

Сегодня очень важная акция прошла. Но главное наше мероприятие, традиционное, конечно, завтра – парад. Правда, военнослужащие на нем обычно выступают в качестве участников. В качестве зрителей их туда никогда не приглашали. Как вы считаете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понял ваш упрек. Действительно, так. Я не думаю, что в качестве зрителей военных не было. Я всегда там наблюдал военных. Но, наверное, вы правы. Это очень интересная мысль, что военнослужащие всегда были главными действующими лицами на этом параде. Мы как-то забывали, что там тысячи людей остаются вне парада, у телевизоров. Но никогда почти не было их на трибунах - рядовых, сержантов, младших офицеров. Вы это, наверное, имели в виду. Мы постараемся исправить эту ситуацию.