Азарёнок о беглых: этот рассадник бацилл от нас далеко – даже запах не доносится

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А вы знаете, что сегодня – «свята». Нет, не старый Новый год праздновать продолжаем. Просто у нас есть альтернативно одаренные. И у них самое настоящее свята – гадавiна целая. 31 год назад они встали на колени, широко открыли рты и впустили в себя семена американской демократии. «День святого Билла». Клинтон приезжал в Беларусь. Я не шучу – уже в самой Америке не помнят этого Клинтона и даже Левински Монику не помнят, а эти – 31 год спустя – все помойки отметили, все вылизали хозяина до блеска. Потрясающе. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Но раз уж мы присматриваем за тамошними, то вот вам еще одна потрясающая история. Паспорт. Вы представляете, они в третий раз будут делать паспорт с гадящим мужиком. Он будет стоить 97 евро. И иметь код вымышленной страны. По нему никуда нельзя будет поехать. Просто сувенир за 97 евро. Кстати, исторически они последовательны. Позорники из БНР, полицаи из БЦР, дегенераты из БНФ, даже вольски из НРМ тоже делали себе документы и пилили на этом бабки. В этот раз они попросят от обитателей «Змагарляндии» еще и биометрические данные. Которые, конечно, через неделю окажутся у наших силовиков, ну еще и у международных мошенников – как правило, «побратымов» из Украины.