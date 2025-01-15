«Ну нельзя тратить деньги просто так!» Лукашенко отчитал чиновников за бесхозяйственность

Строительство жилья и дорог, возведение школ и детских садов, модернизация больниц и поликлиник. Все это часть социальной инфраструктуры нашей страны, которую необходимо создавать и развивать. При этом нельзя забывать про жизнеспособную экономику и надежную обороноспособность страны. Таково требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год.

Среда в графике Президента Беларуси, как правило, обозначена как день работы с документами. Чаще эта работа непубличная. О ее результатах узнаем, например, в формате подписания указов. Но бывает, как сегодня. Когда работу над важнейшим документом Государственной инвестиционной программы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Структура инвестиций по направлениям финансирования практически не меняется. Сюда входят три ключевых блока. Львиную долю занимают проекты реального сектора. Это примерно 60 % инвестиций. На строительство жилья приходится около 20 %. Итого 80 %. Последний, третий блок – инженерная, транспортная, социальная инфраструктура, строительство которой – ответственность государственная. Эти объекты мы финансируем в рамках государственной инвестиционной программы и таких же региональных программ.

Выносят на широкое обсуждение (более того, во многом публичное) по инициативе самого Президента. Почему? Александр Лукашенко:

Для начала я назначил это совещание. Правда, в Администрации Президента аж три человека или четыре мне пригласили для обсуждения. А что я буду обсуждать без Александра Генриховича, без мэра Минска, которые львиную долю инвестиционной программы потреблять должны или потребляют? Что я без вице-премьеров буду обсуждать? Мне Головченко и Чеботарь расскажут о программе, так я читать умею. Должно быть альтернативное мнение. Министр финансов первым должен встать и кричать гвалтом, что эти деньги нельзя тратить на это мероприятие, что надо направить на какую-то там дорогу, школу и прочее, а вот туда, в реальный сектор. И коль все заинтересованы в сборе, самое время обсудить, как в ближайший год распределить между обозначенными сферами вложения и распорядиться деньгами, которые заработали белорусы, так, чтобы в конечном счете они сами ощутили эффект.

Александр Лукашенко:

Ну нельзя тратить деньги просто так: а, вложим, что там. Никто же не думает, что это деньги не его. Это государственность бюджета. Не возьму я – возьмет другой. Вот из этого принципа исходим. А премьер с министром финансов на это спустя рукава смотрит. Вот поэтому я не подписал сразу эту инвестиционную программу. Думаю, давайте посмотрим. Давайте по-хозяйски подойдем к этому. Может, если у нас молоко или молокопродукты идут без проблем, действительно построить молочные цеха, те же молочно-товарные комплексы и продать это молоко? Надо углубляться, надо думать, за счет чего мы можем получить определенные доходы, за счет чего мы можем развиваться. Еще раз: эффект, а не просто эффектную реализацию!

Александр Лукашенко:

Я даже больше скажу, вы строите дороги в каких-то коридорах, шумозащитные какие-то панели ставите. Вы считали, сколько это стоит? Это стоит дороже, чем дорога. Даже там, где я перемещаюсь, я это вижу, вы этими шумозащитными щитами леса огородили. Лес, за лесом где-то деревня, вы поставили эти щиты. Кто это сделал? Проектанты начертили – да плевать, сделаем. И мне пришлось вице-премьеру делать замечание: иди, говорю, повыкидывай эти шумозащитные щиты. А раньше, Юрий, ты не знаешь, а я знаю, как было. И он знает. Мы высаживали шахматным порядком. Даже не туи, которые хорошо у нас растут, а елки высаживали. И вдоль железной дороги твоей, и вдоль дорог высаживали деревья. И от снега защищали, и шум поглощали, особенно хвойное. А сейчас мы щиты ставим. Противно смотреть. Щиты ж не поглощают углекислый газ и прочую гадость от выхлопа автомобиля. Они не поглощают, а деревья поглощают. Так вы выйдите, пошевелитесь, тухес из дивана снимите и высаживайте деревья, 5-7 рядов. Вот вам конкретный пример безхозяйственности. Премьер это увидел? Нет. Вице-премьер? Нет. Губернатор? Плевать. Это наша безхозяйственность. Мелочи везде по стране выливаются в миллиарды.