В Минске планируют обновить свыше 1,5 млн кв. м улично-дорожной сети в 2025-м

В Год благоустройства перед дорожной отраслью стоят масштабные задачи. Свыше 1,5 млн квадратных метров автомагистралей планируют обновить в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зимой, чтобы поддерживать дорожное полотно в надлежащем состоянии, проводится ремонт. Например, литые асфальтобетонные смеси можно укладывать при температуре до -10 °C. С начала года критическую ямочность устранили на площади почти 2,5 тыс. квадратных метров. Также на балансе «Горремавтодора» более 680 единиц зимней снегоуборочной техники.

Максим Белоус, генеральный директор предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

На 2025 год запланированы большие объемы по закупке специализированной техники. Большие объемы были закуплены в 2024 году, аналогично и в 2025-м. Это позволяет нам повысить оперативность строительства дорожных покрытий, повысить оперативность выполнения работ по ликвидации зимней скользкости.

Соответственно, это уменьшит нарекания жителей, и больше людей смогут благоприятно добраться на рабочие места.

В 2024 году в Минске было отремонтировано почти 2 млн кв. м улично-дорожной сети. Это рекордный показатель за последние 10 лет.