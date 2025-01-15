Лукашенко: вместо того, чтобы железобетонные дворцы строить – направить больше денег в здравоохранение!

Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу! Об этом сегодня, 15 января, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об утверждении государственной инвестпрограммы на 2025 год. По итогам разговора проект документа отправлен на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости пригласили широкий состав участников: руководство правительства, ряда министерств, Администрации Президента, Комитета госконтроля, Совета безопасности, минских городского и областного исполкомов. В 2025 году консолидированно потратить на реализацию инвестпрограммы запланировано около 6,5 миллиарда рублей. Куда и как будут направлены средства – в деталях доложил министр экономики Юрий Чеботарь. В списке приоритетных – возведение социальных объектов (арендного жилья, школ, детских садов, медучреждений: какие-то из них нуждаются в модернизации), мелиорация, строительство дорог, погашение кредитов. В ответ на доклад министра Президент задал резонный вопрос: насколько все разумно просчитано и обдумано? Ведь лишних денег нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы хотите строить больницы. Ну я не могу сказать, что нам не надо больницы строить. Вы определитесь, где надо. Если мы говорим – РНПЦ «Мать и дитя», места там хватает или не хватает, скажи мне? Ты там не был и не уточнял.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Хватает.

Александр Лукашенко:

Хватает. Ну так, может быть, нам где-то уплотниться в здравоохранении? В здравоохранении проблема не здесь. Проблема, что у нас ФАПы в районах не всегда работают, у нас очереди в поликлиниках. Так, может, туда направить эти деньги? Начиная с зарплаты и прочего. Вот в чем вопрос, вот в чем проблема, чтобы мы считали каждую копейку, затраченную будь то на койку в больнице или в школе. Еще раз подчеркиваю: я не говорю, что нам не надо больницы. У нас люди имеют проблему онкологии, сердечно-сосудистые. Давайте туда инвестируем деньги, чтобы спасать людей.

Игорь Петришенко:

У нас предусмотрены…

Александр Лукашенко:

Мало значит предусмотрены. Может быть, вместо того, чтобы железобетонные дворцы строить – направить больше денежных средств. Сейчас у нас ковид, грипп, всякая зараза. Мы где вакцины берем?

Игорь Петришенко:

В России.

Александр Лукашенко:

В России. А почему свои не производим? Надо деньги? Давайте туда проинвестируем и спросим.