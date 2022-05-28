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Приехать в Беларусь станет проще. Отменяется необходимость предъявления ПЦР-теста при въезде

28 мая 2022 07:22
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Новости Беларуси. В Беларуси упрощен порядок въезда для граждан зарубежных государств. С 28 мая отменена необходимость предъявления ПЦР-тестирования и ковид-паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине по поручению Президента.

Вопрос поднимался 27 мая на совещании во Дворце Независимости с экономическим блоком, где в том числе обсуждалась и работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии. Глава государства поручил снять все барьеры для жителей этих соседних стран (подробнее здесь).

Приехать в Беларусь станет проще. Отменяется необходимость предъявления ПЦР-теста при въезде-1

Напомним, возможностью безвизового въезда жители двух прибалтийских государств могут воспользоваться до конца года. С момента начала действия такого решения в нашу страну въехали более 30 тысяч человек.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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