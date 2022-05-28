Приехать в Беларусь станет проще. Отменяется необходимость предъявления ПЦР-теста при въезде

Новости Беларуси. В Беларуси упрощен порядок въезда для граждан зарубежных государств. С 28 мая отменена необходимость предъявления ПЦР-тестирования и ковид-паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине по поручению Президента.

Вопрос поднимался 27 мая на совещании во Дворце Независимости с экономическим блоком, где в том числе обсуждалась и работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии. Глава государства поручил снять все барьеры для жителей этих соседних стран (подробнее здесь).