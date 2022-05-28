В атмосфере праздника. Какие мероприятия пройдут в Полоцке в связи с 1160-летием со дня образования города?

В честь юбилея на три дня районный центр окунулся в атмосферу праздника. Масштабные торжества проходят под девизом «Полоцк – территория единства». К юбилею приурочены десятки мероприятий: литературный форум, фестиваль белорусской кухни, вернутся и полюбившиеся «Шедевры музыкального искусства у стен древней Софии».

Новости Беларуси. Его называют колыбелью белорусской государственности, культуры и духовности. Древнейший город Беларуси Полоцк отмечает 1160-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Много развлекательных локаций работает 28 мая в Полоцке. Можно поучаствовать в мастер-классах по разным видам ремесел, сделать атмосферные снимки в тематических фотозонах, ну и, конечно, увезти с собой памятный сувенир.